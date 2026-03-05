Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

Keeta, gigante chinesa de delivery, demite 200 funcionários e freia expansão no Brasil

Empresa da chinesa Meituan suspende estreia na capital fluminense, corta equipe local e concentra esforços na operação em São Paulo

Isabela Rovaroto
Isabela Rovaroto

Repórter de Negócios

Publicado em 5 de março de 2026 às 10h04.

Última atualização em 5 de março de 2026 às 10h14.

A disputa pelo mercado de delivery sofreu um revés no Rio de Janeiro. A Keeta, aplicativo de entregas da chinesa Meituan, demitiu quase 200 funcionários na cidade após adiar o início da operação local.

A empresa afirma que a operação segue normalmente em São Paulo, onde concentra sua estratégia neste momento.

As demissões ocorreram nesta semana, poucos dias após a companhia suspender o lançamento do serviço no Rio. A estreia estava prevista para o fim de fevereiro, mas a agenda foi cancelada e ainda não há nova data definida.

O assunto também repercutiu nas redes sociais, onde ex-funcionários publicaram vídeos questionando o fim da operação no Rio.

A empresa tem enfrentado dificuldades para estruturar a operação na capital fluminense. Um dos entraves seriam contratos de exclusividade firmados por restaurantes com plataformas concorrentes como iFood e 99, o que reduz a disponibilidade de marcas populares para novos aplicativos.

Em nota enviada à imprensa, a companhia confirmou a mudança de planos. “A Keeta decidiu adiar o lançamento no Rio de Janeiro para focar na melhoria dos padrões de serviço do mercado para consumidores, restaurantes e entregadores parceiros. Em razão disso, a empresa realizou desligamentos na equipe localizada no Rio”, afirmou.

A plataforma diz que precisa resolver “questões estruturais que inibem a concorrência saudável no segmento de delivery brasileiro” antes de avançar na expansão geográfica.

Apesar do recuo no Rio, a empresa afirma que manterá os cerca de 1.200 postos de trabalho já existentes no país, concentrados principalmente na operação paulista.

A Keeta também reafirma o plano de longo prazo para o Brasil, que prevê investimento de R$ 5,6 bilhões ao longo de cinco anos para expandir o serviço e disputar espaço no mercado dominado por iFood e 99.

Assista ao novo episódio do Choque de Gestão

yt thumbnail
Acompanhe tudo sobre:Delivery

Mais de Negócios

Esta livraria mineira vende cada vez mais livros, não para de abrir lojas e fatura R$ 1 bi

‘Esse é o maior investimento da nossa história’, diz presidente da WEG sobre novas fábricas

Esta empresa de Joinville vai descomplicar o setor de logística — no Texas

Jejum, meditação e exercícios: o que os maiores CEOs do mundo fazem ao acordar

Mais na Exame

Tecnologia

Celular dobrável da Motorola deve estrear Gorilla Glass Ceramic 3, proteção reforçada para quedas

Inteligência Artificial

Países da Ásia devem bater recorde com orçamento de US$ 136 bilhões para chips de IA

Apresentado por ALLOS

ALLOS transforma shoppings em vetores de educação e inclusão

Apresentado por AVIVA

Rio quente resorts e costa do sauípe consolidam a hotelaria grand premium da aviva