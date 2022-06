JBS quer expandir na piscicultura após aquisição na Austrália

A JBS, maior produtora de carne do mundo, quer expandir na aquicultura para atender a uma crescente demanda mundial após a compra de uma produtora de salmão australiana por pouco mais de US$ 300 milhões, segundo o chefe das operações no país.

A gigante brasileira da carne anunciou no ano passado um acordo para adquirir a Huon Aquaculture, com sede na Tasmânia, o que trouxe maior escrutínio sobre as práticas de negócios da JBS e a sustentabilidade da criação de salmão. O acordo foi contestado pelo bilionário australiano Andrew Forrest, que tentou acumular uma participação para bloquear o negócio e alertou sobre o histórico da JBS em questões ambientais e de bem-estar animal.

“Nesse processo, tivemos que nos envolver para entender a comunidade na Tasmânia, onde há muito barulho”, disse Brent Eastwood, chefe da JBS na Austrália, em uma conferência em Melbourne. “É um negócio mal compreendido, é muito, muito sustentável, é energeticamente eficiente, não usa muita água doce, não usa muita terra e tudo nele era atraente para nós.”

O negócio na Austrália é uma primeira experiência, disse Eastwood. “Faremos mais na aquicultura à medida que as oportunidades surgirem,” acrescentou.

Mais detalhes da fala de Eastwood:

A criação de salmão é um negócio de A$ 1 bilhão (US$ 720 milhões) na Tasmânia.

O negócio de salmão decolará de maneira importante, não apenas na Austrália, mas em todo o mundo.

Dentro da aquicultura, a JBS também vê oportunidades nos setores de peixes e camarões.

