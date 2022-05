JBS: lucro mais do que dobra no 1º tri, mas cai na comparação com o 4T21

A JBS comunicou nesta quarta-feira lucro líquido de R$ 5,1 bilhões de reais, mais do que o dobro do registrado no mesmo período do ano anterior, de R$ 2,1 bilhões. Mesmo forte, o resultado já mostra queda em relação ao quarto trimestre do ano passado, em que a última linha do balanço chegou aos R$ 6,5 bilhões. Fatores como o fim da pandemia e o alto consumo nos Estados Unidos, assim como o aumento da inflação – que influencia diretamente o consumo das famílias – além do aumento das taxas de juros contribuíram para os resultados da empresa.

Além disso, a companhia cita a alta do preço do gado como um dos pontos desafiadores para o mercado doméstico. "O preço médio continua em patamares elevados, em aproximadamente R$ 340/arroba, um crescimento de 11,1% na comparação anual, segundo dados do CEPEA-ESALQ", afirma no documento.

A redução no lucro líquido na comparação com os três meses encerrados em dezembro não tem como vilão único e exclusivo o aumento dos gastos, mas vai desde a primeira linha do balanço: a receita líquida no período foi de R$ 90,9 bilhões, sete bilhões menor do que a registrada no último trimestre do ano anterior. Ainda assim, registra expansão significativa diante da comparação anual, com aumento de 20,8%.

Todas as unidades de negócio tiveram expansão de receita na comparação anual. O maior crescimento em reais foi o da JBS Brasil, com 24,2% mais do que no mesmo período do ano passado -- mas 1,8% mais do que no último trimestre do ano anterior -- chegando a R$ 14,3 bilhões. A Pilgrim's Pride permanece como a maior em geração de receita para a companhia, com R$ 22,1 bilhões no período, redução de 1,6% em relação ao último trimestre de 2021.

O Ebitda da empresa foi de R$ 10,08 bilhões de reais, um avanço de 46,7% em relação aos três primeiros meses de 2021. O desempenho tem como destaques as unidades JBS Beef North America e a Pilgrim’s Pride (com R$ 4,1 bilhões e US$ 3,2 bilhões, respectivamente). A margem Ebitda ajustada do período foi de 11,1%, 2 pontos percentuais maior do que a registrada no mesmo período do ano anterior.

No caso da JBS Beef North America, a companhia destacou a oferta de gado estável durante o período, com aumento de 1,8% na produção comercial de carne bovina. "A demanda aquecida contribuiu positivamente para o aumento de receita, impulsionado principalmente pelo canal de food service e pelo sustentável desempenho do varejo na comparação com o mesmo período do ano anterior", afirma a companhia. Ao mesmo tempo, inflação dos insumos e aumento de mão de obra e logística foram desafios para a rentabilidade.

Em Pilgrim's Pride, os mesmos aspectos positivos são destacados, mas a companhia também pontua que teve um mix de produtos abaixo do ideal, devido a significativa escassez de mão de obra. Os fatores foram compensados pela rentabilidade no negócio mais "comoditizado", segundo o documento.

No período, a companhia fez três aquisições -- Grupo King's, BioTech Foods e Rivalea -- que, somadas, têm um investimento de R$ 245,5 milhões. Segundo a companhia,as empresas vão contribuir com mais de US$ 2 bilhões em receita no futuro, sendo que US$ 250 milhões desse total já estarão disponíveis em 2022.

No resultado financeiro, a dívida líquida teve redução de 10,6% na comparação com o quarto trimestre e aumento de 8,1% na comparação anual, fechando os primeiros três meses de 2022 em R$ 1 bilhão.

A geração de caixa livre teve uma melhora de R$ 647,8 milhões na comparação anual, "devido à melhor performance operacional", segundo a companhia. A empresa encerrou o trimestre com R$ 17,3 bilhões em caixa e a alavancagem em dólares foi reduzida de 1,67x para 1,53x na comparação anual. Em reais, reduziu de 1,76x para 1,36x.