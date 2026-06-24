Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

Fintech alemã capta US$ 110 milhões e aposta no Brasil para levar IA a bancos e seguradoras

Taktile, de automação de decisões em bancos e seguradoras, abre operação no Brasil e acelera expansão na América Latina com foco em produto e crescimento global

Gabriel Purkyt, general manager da Taktile no Brasil, e Carolina Fraidemberge, diretora de vendas para a América Latina (Divulgação)

Gabriel Purkyt, general manager da Taktile no Brasil, e Carolina Fraidemberge, diretora de vendas para a América Latina (Divulgação)

Bianca Camatta
Bianca Camatta

Freelancer em Negócios

Publicado em 24 de junho de 2026 às 15h00.

A Taktile, startup alemã que usa inteligência artificial para automatizar decisões operacionais e de risco em bancos, fintechs e seguradoras, acaba de levantar uma rodada Series C de US$ 110 milhões. A rodada foi liderada pela Growth Equity da Goldman Sachs Alternatives, com a participação de Balderton Capital, Index Ventures, Tiger Global, Y Combinator e Dig Ventures.

Com o aporte, o financiamento total da Taktile agora ultrapassa R$ 1 bilhão. Parte desse capital será usada para acelerar a expansão na América Latina, com foco inicial em Brasil e México.

“O Brasil reúne um dos ecossistemas financeiros mais avançados do mundo, com regulação robusta e altamente inovadora", diz Carolina Fraidemberge, Diretora de Vendas para a América Latina.

Para a companhia, o próximo passo é ampliar a presença regional. A operação latino-americana já possui clientes locais e agora busca estruturar uma equipe própria, que deve chegar a cerca de 20 profissionais.

Da Alemanha para 30 países

A Taktile nasceu em Berlim, na Alemanha, em 2020. A proposta era resolver um problema recorrente em instituições financeiras: a dificuldade de automatizar decisões críticas sem depender de sistemas complexos e lentos de atualizar.

A tecnologia desenvolvida é usada em atividades como concessão de crédito, cobrança, prevenção à lavagem de dinheiro, detecção de fraudes e subscrição de seguros. A plataforma permite que clientes construam fluxos de decisão por meio de interfaces visuais, sem necessidade de programação avançada.

Entre os principais usos estão a automação da análise de crédito em empresas B2B, reduzindo em até 95% o tempo de decisão; a melhoria na prevenção à lavagem de dinheiro, com redução de 75% dos falsos positivos e maior precisão na identificação de transações suspeitas; e a detecção de fraudes em seguradoras, com queda de até 40% nos casos fraudulentos em sinistros.

“O cliente não está comprando um fluxo, está comprando resultado: mais eficiência, menos risco e decisão mais rápida”, diz Gabriel Purkyt, General Manager da Taktile no Brasil.

A companhia afirma ter mais de 250 clientes distribuídos por quase 30 países e operações em Nova York, Londres, Romênia e agora São Paulo.

Por que a América Latina entrou na rota

Embora a empresa já atendesse clientes na região, a abertura da operação própria marca uma mudança estratégica. US$ 20 milhões será direcionado para a operação da América Latina.

Gabriel Purkyt, General Manager da Taktile no Brasil, e Carolina Fraidemberge, Diretora de Vendas para a América Latina, vão liderar a expansão regional da empresa a partir do novo escritório em São Paulo.

Gabriel traz mais de 13 anos de experiência em consultorias estratégicas como o BCG. Carolina traz uma experiência regional com passagens por FICO, B3 e Equifax.

Segundo Carolina, o mercado latino-americano deixou de ser visto como uma aposta futura para se tornar prioridade dentro da estratégia global.

"O mercado da América Latina não é um mercado secundário para a Taktile. Ele é um mercado prioritário", afirma.

A avaliação está ligada ao perfil da região. O Brasil reúne um dos sistemas financeiros mais digitalizados do mundo, enquanto países como México, Colômbia e Peru vivem uma expansão acelerada do ecossistema de fintechs.

Além disso, a companhia vê vantagem em operar em mercados regulados. "O regulador aqui é robusto, mas também muito criativo. Pix, cadastro positivo e open finance são exemplos de mudanças que exigem capacidade rápida de adaptação", diz Carolina.

A empresa aposta que bancos e seguradoras precisarão de plataformas capazes de atualizar processos e políticas com velocidade, sem abrir mão de rastreabilidade e governança.

O que os US$ 110 milhões vão financiar

A nova rodada de investimentos será direcionada a dois principais eixos: desenvolvimento de produto e expansão geográfica.

No primeiro, a empresa afirma que o ritmo acelerado das evoluções em inteligência artificial exige atualização contínua da plataforma, com novas funcionalidades e aprimoramentos constantes. O segundo eixo é a expansão internacional, com foco em fortalecer equipes locais e acelerar a presença em novos mercados. No Brasil, a equipe deve chegar a 20 pessoas.

“Queremos crescer o time, dar robustez à estrutura e conseguir crescer ainda mais rápido”, afirma Gabriel.

Assista ao Choque de Gestão, o reality show de negócios da EXAME

yt thumbnail
Acompanhe tudo sobre:FintechsStartups

Mais de Negócios

Aos 45 anos, Giraffas fatura R$ 1 bilhão e busca aumentar o lucro do franqueado

Gigante de R$ 10 bilhões compra rede de supermercados paulista St. Marche em nova fase no Brasil 

Essa marca de roupa carioca nasceu em casa e hoje fatura R$ 300 milhões e avança nos EUA

'O único jeito de crescer agora é com lojas menores', diz CEO da Domino's

Mais na Exame

Mundo

China registra mais de 22 milhões de pontos de recarga para veículos elétricos até maio

Um conteúdo Bússola

Alunos brasileiros propõem colônia em Vênus e avançam em torneio da NASA

Tecnologia

CISCE 2026 reúne empresas de toda a cadeia da inteligência artificial

ESG

Como a Suíça chegou a 52% de reciclagem — e o que o Brasil pode aprender com isso