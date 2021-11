Evergrande paga juros de 3 títulos, mas grupo alemão diz que não recebeu

No "último minuto" e contrariando informações divulgadas pelos próprios credores na noite de quarta-feira, dia 10, a incorporadora imobiliária chinesa Evergrande teria conseguido pagar dentro do prazo de carência os juros de três títulos em dólares, de acordo com a imprensa, enquanto o grupo com dívidas acima de 300 bilhões de dólares continua a tentar evitar uma possível falência.

O grupo alemão DMSA (Deutsche Markt Screening Agentur GmbH), no entanto, informou ao mercado na noite de quarta que não havia recebido o pagamento e que, portanto, iniciaria com os procedimentos para pedir a falência da Evergrande.

Investidores aguardavam para ver se a empresa pagaria 148 milhões de dólares que estavam pendentes desde outubro. O prazo de carência de 30 dias concedido ao grupo expirava na quarta-feira.

De acordo com a Bloomberg News, os clientes da empresa Clearstream teriam recebido os pagamentos. Dois investidores que possuíam dois dos títulos confirmaram o recebimento do dinheiro, acrescentou a agência.

A Clearstream não respondeu aos pedidos de informações da AFP.

Na Bolsa de Hong Kong, as ações da Evergrande, muito desvalorizadas desde o início do ano, subiram 8,4% nesta quinta.

Os problemas de liquidez de uma das maiores empresas do setor imobiliário da China deixou investidores e o conjunto da economia nacional em suspense nas últimas semanas.

A empresa, no entanto, tem conseguido evitar várias inadimplências ao longo do mês de outubro, embora analistas alertem que a situação continua complicada.