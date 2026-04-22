Este casal de idosos criou um negócio para acabar com o ronco — e atingiram US$ 250 mil em vendas

O que começou como um problema doméstico evoluiu para uma operação que hoje movimenta milhares de dólares por mês. Lloyd e Sue Ecker, empreendedores experientes, enfrentaram perdas relevantes ao investir em um produto pouco convencional, mas conseguiram reverter o cenário ao ajustar estratégia, preço e canais de venda.

O resultado foi uma virada que evidencia como decisões financeiras e operacionais podem redefinir o destino de um negócio.

A origem do negócio está em uma necessidade prática. Lloyd Ecker buscava uma solução para o ronco, problema que afeta milhões de pessoas. Após testar alternativas sem sucesso, encontrou um conceito desenvolvido ainda no século XIX e decidiu replicá-lo com o apoio de um contato da indústria de espuma. O produto resultante deu origem ao Snorinator.

Apesar da validação inicial no uso pessoal, a transformação em negócio exigiu capital. O casal optou por financiar a operação com recursos próprios, uma decisão comum em fases iniciais, mas que aumenta significativamente a exposição ao risco. Ao longo do processo, cerca de 500 mil dólares foram investidos sem retorno proporcional no curto prazo.

Veja também: Transformar receita em patrimônio exige mais do que talento, exige domínio financeiro e visão estratégica; aprofunde-se nas habilidades que conectam números à geração de valor e participe de um treinamento online sobre o tema aqui.

Dificuldades comerciais e pressão sobre caixa

Mesmo com um produto funcional, o desafio passou a ser comercial. As primeiras tentativas de venda, incluindo campanhas em plataformas digitais, não geraram tração. Um dos principais anúncios chegou a ser removido por ser considerado inadequado, o que atrasou ainda mais a entrada no mercado.

No primeiro ano, a empresa faturou cerca de 100 mil dólares. No segundo, alcançou 200 mil. No entanto, a receita caiu drasticamente na sequência, chegando a níveis entre 10 mil e 15 mil dólares anuais. Esse movimento evidencia um problema clássico de finanças corporativas em negócios emergentes, a dificuldade de manter crescimento sustentável após o impulso inicial.

O impacto de capital externo e visibilidade

A virada começou com a participação no programa Shark Tank. Durante a apresentação, os investidores avaliaram não apenas o produto, mas também sua viabilidade econômica. Com custo de produção de 38 dólares e preço de venda de 160 dólares, o modelo apresentava margem relevante.

A proposta de investimento de 100 mil dólares por 25 por cento da empresa trouxe não apenas capital, mas também visibilidade. Após a exibição do episódio, as vendas atingiram cerca de 250 mil dólares em um único mês. Ainda assim, o crescimento não se sustentou imediatamente, reforçando a importância de estratégia contínua.

Reposicionamento estratégico e eficiência de receita

A mudança decisiva veio com a revisão da estratégia digital. O casal investiu em presença nas redes sociais, ajustou o posicionamento do produto e reduziu o preço em aproximadamente 20 dólares. A decisão de revisar o preço, inicialmente vista com resistência, se mostrou alinhada à necessidade de aumentar volume e competitividade.

O impacto foi direto nas vendas. Em poucos dias, o volume diário saltou de cinco para 30 unidades, impulsionado por um vídeo que atingiu um milhão de visualizações. Nas semanas seguintes, esse número continuou crescendo, chegando a quase 100 pedidos diários em determinados momentos.

Em mercados pressionados, lucratividade não vem apenas do volume, mas da estratégia por trás de cada decisão; Para te ajudar, a EXAME reuniu os maiores especialistas do mercado em um treinamento virtual direto ao ponto: 4 aulas para você dominar finanças corporativas de vez e tomar decisões com muito mais segurança. Inscreva-se agora.