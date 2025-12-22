Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

De lesão na NBA a US$ 8 milhões em receita: como essa marca transformou propósito em negócio

Com propósito claro e gestão eficiente, marca cresce no setor esportivo e reinveste na comunidade negra

Segundo o Google, o buscas por basquete cresceram em 89%, enquanto o futebol americano e o handball cresceram 43% e o baseball 27%. (Ronald Martinez/Getty Images)

Segundo o Google, o buscas por basquete cresceram em 89%, enquanto o futebol americano e o handball cresceram 43% e o baseball 27%. (Ronald Martinez/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 11h30.

Tudo sobrePré-MBA em Finanças
Saiba mais

A história da Actively Black, marca esportiva de lifestyle sediada em Los Angeles, é um exemplo de como visão estratégica, gestão financeira enxuta e propósito social bem definido podem levar uma empresa a resultados expressivos, mesmo com recursos limitados.

Criada em 2020 por Lanny Smith, ex-jogador da NBA, a marca alcançou US$ 1 milhão em receita nos seis primeiros meses, superou os US$ 8 milhões em 2023 e faturou US$ 5,7 milhões em 2024, operando com apenas três funcionários em tempo integral. As informações foram retiradas de Inc.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

Crescimento baseado em propósito e estratégia financeira

A proposta da marca foi clara desde o início: não apenas competir por espaço no guarda-roupa, mas resgatar o controle da cultura negra — frequentemente usada por grandes marcas sem retorno à comunidade. O crescimento foi sólido: US$ 1 milhão em seis meses, com expansão progressiva até US$ 8 milhões em 2023.

Mesmo com apenas três funcionários Smith, sua mãe e sua esposa e sócia, Bianca Winslow, a empresa opera com alta eficiência de custos, investindo parte significativa do lucro em projetos comunitários e mantendo controle direto sobre operações, branding, marketing e expansão. 

Isso demonstra como gestão financeira disciplinada e alinhada ao propósito pode viabilizar crescimento sustentável sem grandes estruturas corporativas.

Marca como plataforma de valor econômico e social

A Actively Black não se contenta em vender roupas. A marca apoia iniciativas sociais, como o Compton Girls Club, Black Girls Code e Between the Lines, reinvestindo lucros em educação, capacitação e inclusão de jovens negros.

Esse posicionamento reforça a conexão emocional com o público-alvo e agrega valor à marca, fator fundamental para justificar preços premium e fidelidade do consumidor. A colaboração com a Teleport Watches, por exemplo, ganhou notoriedade quando um relógio da marca foi visto no pulso de Barack Obama em uma publicação no Instagram, e esgotou em poucas horas.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

Esse treinamento ensina como gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

  • Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;
  • Carga horária de três horas;
  • Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;
  • Certificado após a conclusão do treinamento;
  • Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;
  • Possibilidade de interação com outros profissionais da área;
  • Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS.

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing Finanças

Mais de Negócios

Homem mais rico do mundo encerra 2025 com maior fortuna já registrada

Ele pegou o maior empréstimo que podia e comprou um iate. Hoje, não tem dívida e fatura US$ 3 mi

Homem de 59 anos criou um negócio de US$ 1,3 milhão — e ele trabalha 1 hora por dia

Homem de 49 anos limpava carpetes, estacionava carros, vivia com US$ 3 e hoje é um CEO bilionário

Mais na Exame

ESG

Energia em Foco: o que esteve no centro do debate em 2025?

Negócios

Homem mais rico do mundo encerra 2025 com maior fortuna já registrada

Future of Money

Bitcoin pode ter recuperação, mas especialista pede cautela

Economia

Iberia investirá 6 bilhões de euros e Brasil está nos planos, diz diretora