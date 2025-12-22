De lesão na NBA a US$ 8 milhões em receita: como essa marca transformou propósito em negócio

A história da Actively Black, marca esportiva de lifestyle sediada em Los Angeles, é um exemplo de como visão estratégica, gestão financeira enxuta e propósito social bem definido podem levar uma empresa a resultados expressivos, mesmo com recursos limitados.

Criada em 2020 por Lanny Smith, ex-jogador da NBA, a marca alcançou US$ 1 milhão em receita nos seis primeiros meses, superou os US$ 8 milhões em 2023 e faturou US$ 5,7 milhões em 2024, operando com apenas três funcionários em tempo integral. As informações foram retiradas de Inc.

Crescimento baseado em propósito e estratégia financeira

A proposta da marca foi clara desde o início: não apenas competir por espaço no guarda-roupa, mas resgatar o controle da cultura negra — frequentemente usada por grandes marcas sem retorno à comunidade. O crescimento foi sólido: US$ 1 milhão em seis meses, com expansão progressiva até US$ 8 milhões em 2023.

Mesmo com apenas três funcionários Smith, sua mãe e sua esposa e sócia, Bianca Winslow, a empresa opera com alta eficiência de custos, investindo parte significativa do lucro em projetos comunitários e mantendo controle direto sobre operações, branding, marketing e expansão.

Isso demonstra como gestão financeira disciplinada e alinhada ao propósito pode viabilizar crescimento sustentável sem grandes estruturas corporativas.

Marca como plataforma de valor econômico e social

A Actively Black não se contenta em vender roupas. A marca apoia iniciativas sociais, como o Compton Girls Club, Black Girls Code e Between the Lines, reinvestindo lucros em educação, capacitação e inclusão de jovens negros.

Esse posicionamento reforça a conexão emocional com o público-alvo e agrega valor à marca, fator fundamental para justificar preços premium e fidelidade do consumidor. A colaboração com a Teleport Watches, por exemplo, ganhou notoriedade quando um relógio da marca foi visto no pulso de Barack Obama em uma publicação no Instagram, e esgotou em poucas horas.

