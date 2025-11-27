Negócios

Esta produtora ajuda marcas a serem mais autênticas (e reais) na era da IA

Fundada há quase 15 anos pelo paulistano Douglas Monteiro, a Conteúdo Urbano ficou quase seis anos no vermelho e expansão foi “na raça e na coragem”

Douglas Monteiro, da Conteúdo Urbano: “Conforme os canais de comunicação se multiplicam, se você não é autêntico, vira apenas mais uma marca com conteúdo pasteurizado” (Divulgação/Divulgação)

Júlia Arbex

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 06h01.

A Conteúdo Urbano nasceu para ajudar marcas a chamarem atenção, se conectarem melhor com as pessoas e contarem suas histórias de um jeito criativo. 

Fundada há quase 15 anos pelo paulistano Douglas Monteiro, a produtora desenvolve campanhas, cria ideias, produz vídeos, fotos, textos, animações e filmes publicitários, além de adaptar mensagens para diferentes públicos e integrar ações online e presenciais para gerar experiências marcantes.

E, mais recentemente, consegue mensurar e potencializar a autenticidade dos seus clientes. A empresa desenvolveu a ferramenta Authenticity Score, que transforma esse pilar em um KPI mensurável.

“Conforme os canais de comunicação se multiplicam, se você não é autêntico, vira apenas mais uma marca com conteúdo pasteurizado”, analisa. 

A avaliação de autenticidade costuma ser feita com base em achismos, explica o CEO. A solução surgiu a partir de pesquisas e estudos em psicologia e marketing, com o objetivo de identificar padrões do que as pessoas realmente consideram verdadeiro. 

Monteiro cursou rádio e TV porque sonhava em dirigir videoclipes. Mas o espírito empreendedor veio muito antes, aos 13 anos, quando começou a discotecar e organizar festas com amigos.

O dinheiro que ganhava era reinvestido em novos equipamentos, e ali ele entendeu o ciclo básico de qualquer negócio: ganhar, guardar e reinvestir.

Já na faculdade, mergulhou no audiovisual e no universo do branded content. Trabalhou em produtoras e grandes marcas, dirigindo realities, webséries, transmissões ao vivo e podcasts. Foi nesse período que enxergou uma oportunidade. “O conteúdo de marca crescia, e as empresas buscavam formatos novos para se aproximar do público”, relembra.

A Conteúdo Urbano surgiu justamente nessa fase, criada por Monteiro e um sócio em um pequeno espaço em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo.

“Trabalhava de manhã na Red Bull, pegava todas as experiências e fazia contatos. À tarde, ligava para potenciais clientes”, conta. 

Sem capital inicial, os dois mantiveram a operação “na raça e na coragem”, como ele define, e permaneceram quase seis anos no vermelho.

O jogo virou e, pela primeira vez, a Conteúdo Urbano aparece no ranking EXAME Negócios em Expansão, na categoria de empresas com receita entre 5 e 30 milhões de reais.

Em 2024, a produtora faturou 9,7 milhões de reais, um salto de 65% em 12 meses.

O período no vermelho 

A história da Conteúdo Urbano nunca foi linear. Houve percalços no caminho, como calotes e momentos de incerteza, mas Monteiro não cogitou desistir.

“Eu nasci para isso. Quando percebi que minha vocação era empreender, decidi que não ia parar”, afirma.

Desde 2016, ele comanda o negócio sem sócios, e vê a empresa experimentar um crescimento constante de 30% a 35% ao ano. Hoje, reúne uma equipe de 31 profissionais, que inclui jornalistas, editores de vídeo, fotógrafos, designers, produtores e outros especialistas, na sede localizada na zona sul de São Paulo.

Além do escritório e todo suporte de produção e pós-produção de conteúdo, há também um estúdio de podcast onde Monteiro conversa com diretores de marketing, gestores e empreendedores sobre liderança e temas relacionados. 

“Damos voz para esse pessoal que normalmente não aparece muito”, diz.

O programa, divulgado semanalmente no YouTube, também se tornou uma ferramenta de relacionamento com novos clientes.

A produtora atua com conteúdo estratégico que fortalece marcas e engaja audiências com produção de vídeos, fotos, documentários, filmes institucionais, publicações impressas e digitais.

Também cria campanhas de branding e performance, como filmes publicitários, vídeo ads, ativações, eventos corporativos, transmissões ao vivo e ações de live marketing. Outra frente é a comunicação interna, com treinamentos EaD, mídia indoor e convenções.

Ao longo da trajetória, mais de 200 empresas já passaram pelo portfólio da Conteúdo Urbano, incluindo parcerias com Globo, Eletromidia e SBT, e produção de projetos estratégicos e multiplataformas para Seguros Unimed, Deezer, TikTok, Pfizer e Volkswagen.

Para o próximo ano, Monteiro quer fortalecer a área de experiências e ativações, além de desenvolver ainda mais o time.

“Temos líderes em marketing, direção, produção, pós-produção e atendimento. Nosso foco é apoiar o crescimento pessoal e profissional deles”, afirma.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros. Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.

