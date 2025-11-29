Como esta empresa de refeições corporativas dobrou receitas em 12 meses

A Cancian Refeições Corporativas fornece refeições para companhias do interior paulista por meio de cozinhas instaladas dentro dos clientes ou pela entrega diária de refeições produzidas em sua central.

Comandada pelos irmãos Fernanda e Thiago Cancian, a empresa produz cerca de 5 mil refeições por dia, entre 120 mil e 150 mil por mês, entrega para nove cidades do interior do estado de São Paulo e conta com o apoio de 140 colaboradores. E, por estratégia, não pretende expandir para fora do estado.

Mas a história da Cancian Refeições começou há muito tempo, e bem longe do universo corporativo.

Nos anos 60, os avós maternos dos irmãos, Josué e Maria, abriram um pequeno armazém no município de Tietê, no interior de São Paulo.

Além de vender produtos típicos de mercearia, o casal também produzia embutidos, técnica herdada dos pais imigrantes italianos. O negócio familiar, criado inicialmente para consumo próprio, existe até hoje.

A filha de Maria, Cida, cresceu nesse ambiente. Formada em administração, ela gostava de vender, conversar e criar relações, tendo naturalmente esse perfil mais comercial.

Quando se casou com Geraldo, em 1991, o casal decidiu empreender. Começaram produzindo lanches, pizzas e marmitas, até abrirem o Restaurante e Choperia Cansian.

O negócio era caseiro, familiar e muito movimentado. Com o tempo, empresas da cidade passaram a pedir que Cida fornecesse marmitas para seus funcionários.

Em 1993, fecharam o primeiro contrato fixo de refeições com uma empresa da região. “Esse cliente permanece até hoje”, conta Fernanda, orgulhosa.

A demanda cresceu, e a carteira de clientes se expandiu pelo interior paulista. Durante esse período, o restaurante comercial e a operação corporativa funcionavam no mesmo local.

A nova geração

Fernanda e Thiago praticamente cresceram dentro do restaurante, que ficava em frente à casa da família. A rotina era intensa, guiada pela paixão de Cida pelo restaurante comercial e pelo atendimento direto ao público.

Assim como a mãe, os dois escolheram administração como formação. Não por imposição, mas porque sabiam que, mais cedo ou mais tarde, assumiriam o negócio da família.

“Cheguei a considerar cursar nutrição ou gastronomia, mas meu interesse sempre esteve na liderança e no desenvolvimento de pessoas”, afirma Fernanda.

Em 2017, Fernanda entrou definitivamente na empresa. Cida foi diagnosticada com uma doença neurodegenerativa, e a filha passou a assumir parte das responsabilidades, especialmente as comerciais.

Em 2020, Thiago também ingressou no negócio. Naquele mesmo ano, a família decidiu separar oficialmente as operações.

O restaurante comercial ficou com os primos, e Fernanda e Thiago partiram para a construção da cozinha industrial, consolidando a operação exclusivamente corporativa.

Cida faleceu em 2024, após anos lutando contra a doença.

“Ela sempre foi o nosso pilar. Cada canto da empresa tem um pouco dela”, dizem os irmãos.

Muitos colaboradores têm 10, 15 ou 20 anos de casa, e ainda contam histórias sobre a fundadora.

Comida fresca e cliente próximo

Com a chegada de Fernanda e Thiago, que hoje ocupam os cargos de diretora executiva e diretor financeiro da Cancian Refeições Corporativas, a estrutura ficou ainda mais profissionalizada e a empresa passou a crescer mais.

Hoje, o negócio oferece dois principais modelos de operação:

Cozinhas instaladas dentro dos clientes , que funcionam como restaurantes completos operados pela própria Cancian. O cliente procura a empresa, que entrega o layout do espaço para aprovação, desenvolve o cardápio, contrata a equipe para atuar no local da contratante e, em poucos dias, a operação começa. Todo o preparo da refeição é feito no local, assim como a organização e a higienização.

Cozinha central em Tietê, que produz refeições transportadas para empresas da região. Quando a contratante não dispõe de espaço para uma cozinha própria, a Cancian oferece o serviço de refeições transportadas para pequenas, médias e grandes empresas.

A empresa também realiza eventos corporativos, como coffee breaks, almoços, coquetéis e confraternizações, com equipe especializada.

As refeições são preparadas com cuidado na cozinha central e seguem rigorosamente todas as legislações vigentes.

Segundo Fernanda, não são utilizados produtos industrializados e a comida “tem gostinho de casa”.

Outro fator de orgulho é o Selo Saudável e Sustentável ABPASS, conquistado em 2023. A certificação avalia restaurantes com base em critérios como segurança alimentar, uso de ingredientes adequados, técnicas de preparo e práticas sustentáveis.

Ao todo, são 40 clientes, todos acompanhados de perto pelos irmãos. A proximidade, dizem, é o grande diferencial. “Conhecemos cada cliente. Conversamos, visitamos, estamos presentes.”

Por isso, expandir para outros estados não está nos planos. “Manter o relacionamento próximo é um dos valores da empresa”, reforça Fernanda.

Crescimento de 96% em 12 meses

Realistas e com os pés no chão, Fernanda e Thiago sabem que a Cancian ainda tem muito espaço para evoluir.

A meta para o próximo ano é conquistar mais dez novos contratos, fortalecer a marca, consolidar a estrutura e continuar crescendo dentro do território onde sempre atuaram.

E o caminho que eles têm trilhado está dando certo. Pela primeira vez, a Cancian Refeições Corporativas aparece na lista das empresas que mais crescem no Brasil.

A companhia entrou no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025. No ano passado, faturou 12 milhões de reais, um crescimento de 96% em relação a 2023.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros. Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.