Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

Esse negócio de uma mulher de 36 anos rende US$ 220 mil — e custa menos de US$ 40 para começar

Com um investimento inicial de menos de US$ 40, Emily Odio-Sutton transformou uma atividade paralela em um negócio lucrativo na Etsy, conquistando independência financeira e diversificando suas fontes de renda

(Emily Odio-Sutton/Reprodução)

(Emily Odio-Sutton/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 05h00.

Tudo sobrePré-MBA em Finanças
Saiba mais

Emily Odio-Sutton encontrou uma nova forma de liberdade financeira quando decidiu transformar um projeto paralelo em uma fonte de renda robusta.

A partir de um simples negócio de impressão sob demanda na plataforma Etsy, um site de comércio eletrônico, ela faturou US$ 220.300 no último ano. As informações são da CNBC Make It.

EXAME e Saint Paul abrem vagas para curso online sobre Finanças Corporativas. Por R$ 37, aprenda em quatro aulas como ser o guardião do orçamento nas grandes corporações. Clique aqui e faça sua matrícula.

Ela não estava feliz em seu emprego fixo

Odio-Sutton começou sua empreitada em 2022, quando percebeu que seu emprego fixo como gerente de operações internas em uma editora de livros para professores não lhe permitiria estar presente para buscar sua filha no jardim de infância.

Para criar uma fonte de renda extra, ela recorreu à Etsy e ao modelo de negócios de impressão sob demanda, utilizando o software Canva para criar designs personalizados para camisetas e velas.

Com um investimento inicial inferior a US$ 40, incluindo ferramentas como Canva Pro e eRank para pesquisa de tendências, ela conseguiu escalar suas vendas rapidamente.

Para ensinar profissionais a dominar o orçamento, EXAME e Saint Paul desenvolveram um curso de quatro aulas virtuais sobre finanças corporativas. Garanta sua vaga por apenas R$ 37 clicando aqui.

O segredo número 1 da empresária

A estratégia financeira de Odio-Sutton mostrou-se acertada: cerca de 30% do faturamento de sua loja é lucro.

Com isso, ela conseguiu quitar um empréstimo estudantil de US$ 20.000, iniciar investimentos no mercado de ações, abrir contas de poupança para as filhas e até mesmo desfrutar de um cruzeiro com o marido.

Seu crescimento a levou a expandir sua atuação para um segundo empreendimento na Etsy, vendendo materiais de eventos para download, que já gerou US$ 17.200 em vendas em 2024.

O caso de Odio-Sutton evidencia como empreendedores podem estruturar uma fonte de renda escalável, mesmo com um investimento inicial baixo. Mas, para isso, eles precisam dominar as finanças como ninguém.

Esse treinamento virtual custa R$ 37. Ele foi desenvolvido pela Saint Paul (uma das melhores escolas de negócios do mundo) e ensina como ser o guardião do orçamento nas grandes empresas. Garanta sua vaga aqui.

Curso sobre finanças por R$ 37

Para aqueles que desejam gerir melhor as finanças corporativas, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Finanças Corporativas, um treinamento virtual e com certificado que revela os conceitos financeiros mais importantes para ser um líder de alta performance.

Durante o treinamento, os participantes terão acesso a casos reais de empresas e profissionais que estão obtendo sucesso com boas práticas de finanças. Além disso, vão poder conhecer os caminhos de atuação de um especialista em Finanças Corporativas. Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE FINANÇAS CORPORATIVAS 

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing Finanças
Próximo

Mais de Negócios

Um erro quase levou à falência essa marca de camisetas – mas agora ela deve faturar US$ 250 milhões

Jovem de 33 anos tinha negócio paralelo que rendia US$ 2 por hora, agora rende US$ 369 mil por mês

Ele começou com dívidas e cartões estourados e hoje sua empresa vale US$ 1 bi e tem apoio da Madonna

Empresário deixou seus funcionários milionários ao vender startup por US$ 3,7 bi

Mais na Exame

Negócios

Um erro quase levou à falência essa marca de camisetas – mas agora ela deve faturar US$ 250 milhões

Mercados

Mais ricos do mundo perdem quase US$ 70 bilhões com escalada tarifária entre Trump e China

Mundo

Pequim sedia Cúpula Global das Mulheres em outubro

Tecnologia

Brinquedos com inteligência artificial ganham espaço entre crianças e adultos na China