Esse negócio de uma mulher de 36 anos rende US$ 220 mil — e custa menos de US$ 40 para começar

Emily Odio-Sutton encontrou uma nova forma de liberdade financeira quando decidiu transformar um projeto paralelo em uma fonte de renda robusta.

A partir de um simples negócio de impressão sob demanda na plataforma Etsy, um site de comércio eletrônico, ela faturou US$ 220.300 no último ano. As informações são da CNBC Make It.

Ela não estava feliz em seu emprego fixo

Odio-Sutton começou sua empreitada em 2022, quando percebeu que seu emprego fixo como gerente de operações internas em uma editora de livros para professores não lhe permitiria estar presente para buscar sua filha no jardim de infância.

Para criar uma fonte de renda extra, ela recorreu à Etsy e ao modelo de negócios de impressão sob demanda, utilizando o software Canva para criar designs personalizados para camisetas e velas.

Com um investimento inicial inferior a US$ 40, incluindo ferramentas como Canva Pro e eRank para pesquisa de tendências, ela conseguiu escalar suas vendas rapidamente.

O segredo número 1 da empresária

A estratégia financeira de Odio-Sutton mostrou-se acertada: cerca de 30% do faturamento de sua loja é lucro.

Com isso, ela conseguiu quitar um empréstimo estudantil de US$ 20.000, iniciar investimentos no mercado de ações, abrir contas de poupança para as filhas e até mesmo desfrutar de um cruzeiro com o marido.

Seu crescimento a levou a expandir sua atuação para um segundo empreendimento na Etsy, vendendo materiais de eventos para download, que já gerou US$ 17.200 em vendas em 2024.

O caso de Odio-Sutton evidencia como empreendedores podem estruturar uma fonte de renda escalável, mesmo com um investimento inicial baixo. Mas, para isso, eles precisam dominar as finanças como ninguém.

