Jovem de 33 anos tinha negócio paralelo que rendia US$ 2 por hora, agora rende US$ 369 mil por mês

Uma ideia que parecia inviável financeiramente se transformou em um negócio milionário.

Krista LeRay, aos 33 anos, viu sua atividade paralela no bordado crescer de uma modesta venda de telas pintadas manualmente para uma empresa que fatura cerca de US$ 369.000 por mês. As informações foram retiradas do CNBC Make It.

Ela começou com pouco

Inicialmente, os números não eram animadores. Em setembro de 2020, quando lançou seu site Penny Linn Designs, ela vendeu US$ 25.000 em telas de bordado em apenas duas horas.

Contudo, ao fazer os cálculos, percebeu que o lucro por hora trabalhada era de apenas US$ 2, devido às longas horas de produção manual e aos custos com materiais.

Apesar disso, LeRay manteve sua paixão pelo bordado enquanto ainda lucrava consideravelmente como blogueira de estilo de vida em Nova York, onde ganhava até US$ 242.000 por ano com parcerias de marca.

A persistência na nova empreitada, no entanto, foi recompensada pela crescente demanda. Em 2022, a Penny Linn Designs se tornou seu negócio principal, e em 2024, a empresa atingiu um faturamento anual de US$ 4,43 milhões.

O segredo número 1 para o sucesso

O sucesso financeiro da empresa também está atrelado à otimização da produção. Com uma margem de lucro de 36% alcançada no ano passado, LeRay conseguiu estabelecer um salário de US$ 80.000 e reinvestir os lucros na expansão do negócio.

Atualmente, a Penny Linn Designs conta com 34 funcionários e, em março de 2024, inaugurou uma loja física de 5.000 pés quadrados em Norwalk, Connecticut.

O caso da Penny Linn Designs é um exemplo de como um empreendimento pode sair do nicho de um hobby para se tornar um negócio financeiramente viável.

Uma lição para profissionais

A história de LeRay mostra a importância de avaliação financeira detalhada, planejamento de custos e reinvestimento para expansão de um empreendimento.

No mundo das finanças corporativas, saber adaptar-se às tendências de consumo e gerir eficientemente os recursos pode ser a chave para transformar uma ideia em um império.

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Das pequenas startups até as grandes corporações, o desafio é parecido: manter o controle financeiro e tomar decisões estratégicas. E essa não é uma responsabilidade apenas da alta liderança. Independente do cargo, saber como equilibrar receitas, despesas e investimentos é essencial.

