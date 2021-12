Do ESG ao valor da omnicanalidade: os aprendizados do SAP NOW Brasil 2021

Líder de mercado no segmento de software para aplicativos empresariais, a SAP Brasil termina o ano de 2021 com a certeza de ter contribuído com incontáveis empresas e empreendedores interessados em repensar estratégias, modernizar processos internos, melhorar resultados e se antecipar aos inevitáveis desafios do futuro.

Organizado por ela nos dias 14 e 15 de setembro, o SAP NOW Brasil, maior evento digital de tecnologia do país, reuniu mais de 400 speakers em sessões de 10 minutos. Foram mais de 2.700 minutos de conteúdos distribuídos em 300 sessões e todas as conversas podem ser conferidas no site do Portal da Empresa Inteligente.

“Hoje precisamos de empresas e líderes duplamente inteligentes”, afirmou Cristina Palmaka, presidente da SAP no Caribe e na América Latina. Para em seguida lembrar que empresas inteligentes são aquelas que aplicam tecnologia avançada e processos práticos para tornar os negócios mais ágeis, integrados e resilientes — receita que favorece resultados melhores mesmo em situações adversas.

A executiva também registrou, em sua participação no SAP NOW Brasil, que o desenvolvimento sustentável deixou de ser um modismo ou algo opcional. Virou uma estratégia. “E é bom lembrar que quando falamos de sustentabilidade não estamos mais englobando apenas a responsabilidade ambiental, mas também a necessidade cada vez maior de uma governança robusta e correta”, defendeu Cristina.

Experiência do cliente

O evento reuniu uma quantidade expressiva de lideranças renomadas, a exemplo de Klaus Schuldt. É o Head de Digital da Hering, companhia fundada em 1880 e hoje referência quando o assunto é CRM e a tão em voga experiência do cliente.

Com mais de 800 lojas, de tamanhos e modos de operação variados, a rede catarinense começou a se digitalizar em 2015 e se transformou na pandemia.

“Criamos um ecossistema que permite ao consumidor escolher a jornada de sua preferência. Foi um grande desafio”, lembrou Schuldt. “Adotamos uma tecnologia única, seja por meio do nosso e-commerce, seja por características sistêmicas comuns, seja pelo compartilhamento de informações em nuvem. Isso tudo facilitou o processo”.

Capital humano

Debates com especialistas em diversos assuntos sucederam ao SAP NOW Brasil. César Cielo, por exemplo, participou de uma mesa redonda a respeito da gestão do capital humano em diferentes ângulos na era da transformação digital.

Antes do encontro, o atleta, dono de três medalhas olímpicas (uma de ouro e duas de bronze), deu uma palestra memorável na qual defendeu a importância de nos empenharmos até nas tarefas mais simples e de controlarmos nosso estado emocional.

“Passam a bola para Lebron James nos últimos instantes de uma partida porque sabem que ele não vai falhar”, disse o ex-nadador, ainda recordista mundial nos 50 e 100 metros de nado livre. “E ele não vai falhar porque não está pensando ‘e se eu perder’. Já entrou em quadra sabendo o que é preciso fazer para vencer”.

O papel da tecnologia

As estrelas de outro encontro foram Carl Amorim e Carlos Piazza. O primeiro é coordenador do curso de pós-graduação em blockchain da FGV e diretor da Fiesp para blockchain e superintendente da ABCripto, associação brasileira de criptoeconomia.

Piazza é especialista em negócios digitais, disrupção e aceleração digital. A dupla refletiu sobre como as companhias estão impulsionando a transformação e a inovação nos negócios de olho nos próximos meses e anos.

“A tecnologia é um gatilho da aceleração, mas são as pessoas que respondem por ela”, defendeu Piazza. “Transformação digital não depende de máquina, de sistemas ou algoritmos, depende de gente. Ou as empresas entendem que a tecnologia afeta as relações sociais e que precisam se adaptar a isso, ou continuarão presas ao passado”.

Da trilha do SAP NOW Brasil dedicada ao CRM e experiências do cliente, participaram representantes de companhias como Bradesco e Arezzo, que revelaram suas estratégias e compartilharam insights.

Os participantes se debruçaram sobre o desafio de engajar clientes através de experiências digitais únicas e em múltiplos canais. Também abordaram temas como data driven, fidelização, humanização da experiência, hiperpersonalização, sustentabilidade, responsabilidade social das marcas, o papel das mulheres no universo das compras digitais, a chamada experiência Phygital Anywhere e novas tendências dos e-commerces, entre outros assuntos (confira todas as trilhas no site do evento).

O painel também serviu para apresentar todas as soluções oferecidas pela SAP Brasil e suas mais recentes conquistas. É o caso da plataforma Emarsys, que conquistou, em 2021, a liderança pela terceira vez no chamado quadrante mágico dos Mecanismos de Personalização do Gartner (Magic Quadrant for Personalization Engines).

Parte da SAP desde novembro de 2020, a Emarsys nasceu como uma plataforma de marketing por e-mail com direito a interações personalizadas vinculada a uma base sólida de coleta, aumento e transformação de dados. Hoje com mais de 1.500 clientes em todo o mundo, é sinônimo de resultados lucrativos e das experiências omnicanal altamente personalizadas que seus clientes demandam.