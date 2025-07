Dia da Pizza: iFood registra 54 milhões de pedidos em 2025

No Dia Mundial da Pizza, celebrado nesta quinta-feira, 10, o iFood comprovou o quanto os brasileiros são apaixonados pela redonda.

No primeiro semestre de 2025, a plataforma de delivery registrou 54 milhões de pedidos de pizza, crescimento de 8% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram registrados 49 milhões de pedidos.

O estado de São Paulo continua sendo o campeão de pedidos, seguido pelo Rio de Janeiro e Minas Gerais. Paraná e Ceará também se destacam no ranking de estados mais apaixonados por pizza. O sabor calabresa lidera a preferência dos brasileiros, seguido de perto pelas tradicionais frango com catupiry e mussarela.

O levantamento do iFood também destaca que os finais de semana são os dias favoritos para o consumo de pizza, com mais de 62 milhões de pedidos realizados entre sábados e domingos em 2024, sendo 40 milhões deles pedidos no jantar. A tendência segue forte em 2025, com 32 milhões de pedidos no primeiro semestre, sendo 21 milhões apenas no jantar.

Os brasileiros também não poupam pedidos durante a madrugada dos finais de semana: são 20 milhões em 2024 e 10 milhões em 2025. Até mesmo no café da manhã, os brasileiros se rendem à pizza, com 330 mil pedidos no ano passado.

O levantamento também aponta um aumento no consumo de pizzas congeladas. Em 2024, a categoria de Mercado do iFood registrou mais de 316 mil pedidos de pizzas congeladas, enquanto em 2025, o número foi de 184 mil pedidos no primeiro semestre, um crescimento de 39,9% comparado ao mesmo período de 2024.

Rankings de pizzas no iFood

Top 5 sabores favoritos:

Calabresa

Frango com catupiry

Mussarela

Chocolate

Marguerita

Top 10 estados que mais pedem pizza: