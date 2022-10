Cultura de inovação: grau de maturidade é considerado satisfatório por 52,4% dos executivos

Inovação é a palavra do momento para impulsionar a transformação das empresas em um ambiente cada vez mais desafiador. E há um esforço pela criação de uma cultura de inovação dentro das companhias. O tema está no dia a dia nos negócios e uma pesquisa da consultoria de inovação ACE Cortex registra que 91% dos entrevistados dizem estar familiarizados com a pauta.

Os profissionais se dividem, no entanto, quando o assunto é grau de maturidade da cultura de inovação das empresas onde atuam. Para 52,4%, o nível é satisfatório. Outros 46,2% avaliam como insatisfatório.

O mapeamento entrevistou 277 pessoas de empresas pequenas, médias e grandes com o faturamento anual entre R$4,8 milhões e R$500 milhões de receita. Entre os entrevistados, profissionais em cargos de coordenação, gerência, diretoria e c-level de segmentos como tecnologia, serviços, finanças, educação, construção, automotivo, energia, varejo e saúde.

Como principal benefício que os entrevistados associam à cultura de inovação está o conceito de que permite à empresa evoluir o seu negócio principal ao mesmo tempo em que explora outras oportunidades, atributo presente nas respostas de 78% dos participantes.

Na sequência, aparecem colocar o time no centro da tomada de decisões, 6,8%, e viabiliza a adoção de novas tecnologias para maior agilidade nos processos, 5,8%.

Quais as principais iniciativas de cultura de inovação

Entre as iniciativas mais trabalhadas nas empresas, segundo levantamento, está a capacitação dos líderes, que apareceu em 60,1% das respostas.

De acordo com os entrevistados, a escolha por esse caminho procura melhorar eficiência e produtividade, 57,8%, tornar a “liderança mais preparada para os novos desafios”, 45,9%, e também posicionar a empresa como inovadora no mercado, 39.2%.

Outras metodologias aplicadas para incentivar a transformação são a capacitação dos times, 45,1%, open innovation, 42,2%, programas de intraempreendedorismo, 38,4% e transformação digital, 33,2%.

Estratégias de investimentos como corporate venture building, 6,3%, e corporate venture capital, 4,1%, ficaram entre as últimas opções citadas pelos executivos.

Quais as barreiras

O silo entre as áreas aparece como a principal barreira a ser quebrada no momento de acelerar a cultura de inovação das empresas, com 26,6%. Falta de crença e entendimento que a cultura de inovação gera resultados, 21.6%, falta de capacitação dos times, 13,1%, e não priorização, 12,3%, aparecem nas posições subsequentes.

O levantamento mostra ainda que há uma indefinição sobre quais áreas são as responsáveis pela cultura de inovação. 20,9% dos entrevistados disseram, por exemplo, que as empresas onde trabalham não têm uma liderança no tema.

No quadro geral, Inovação e novos negócios lideram com 40,7%, seguido por comitê estratégico, 15,3%, tecnologia, 9,7%, e marketing, 3,4%. O RH, conhecido em muitas empresas como o guardião da cultura e das pessoas, é a área que comanda inovação em apenas 4,1% das companhias.

