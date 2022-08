Quer aprender Corporate Venture Building? Aprenda com a Joint Venture entre Exame e Ace Startups

Um dos modelos de negócio que mais tem ganho destaque na inovação, certamente é o corporate venture building (CVB). E se você é um dos poucos que está procurando aprender CVB, agora você pode ter certeza que está no melhor momento possível para isso.

A própria Exame já está investindo em criar suas próprias ventures e uma delas é a Future Dojo: Uma Joint Venture da Exame com a Ace Startups, a fim de ensinar interessados em inovação a darem um próximo passo em suas carreiras. Através de cursos e imersões.

Mas Miguel Nahas, o co-fundador da Future Dojo, conta que em 2 anos de empresa, eles nunca haviam feito um curso sobre CVB antes (mesmo sendo uma joint venture entre duas gigantes). O motivo disso? Segundo o Miguel, não valia a pena. Até agora…

Segundo relatório da Ace: esse é o melhor momento para aprender CVB

Depois de entrevistar 200 profissionais C-level, e diretores com faturamento anual acima de 10 milhões… A Ace percebeu 2 coisas:

65% dos CEOs entendem que CVB é importante e gostariam de colocá-lo em prática. Mas apenas 23% de fato fazem isso.

Os motivos? Segundo a própria Ace, 2 dos principais deles são:

1) Falta de preparo da equipe.

2) Ausência de estratégias de inovação corporativa.

Ou seja, tem muitas empresas querendo, mas poucas pessoas sabendo fazer. Por isso, quem focar em aprender CVB agora, está com uma ótima chance em mãos.

Miguel conta que o principal objetivo da Future Dojo pelos próximos dias, vai ser exatamente guiar profissionais em criar ventures do 0 à escala. E que com a empresa, você vai poder decidir entre dois caminhos para seguir: Você pode aprender de forma gratuita e no seu próprio tempo… ou pode aprender através de uma imersão entre a Dojo, Ace e outros profissionais de empresas como Faber-Castell, Nestlé e Boticário, por exemplo.

Se você tem interesse em entender melhor se o CVB é realmente para você, a Future Dojo está com uma masterclass gratuita sobre o tema. O próprio Co-founder Miguel Nahas é seu professor… e nela você vai aprender coisas como:

1) O que são teses de futuro e como construí-las

2) Etapas de construção de novos negócios

3) Como fazer a gestão de novas ventures com funil de inovação

Miguel Nahas diz que depois de criar a Future Dojo, percebeu o quão difícil era aprender sobre o tema no Brasil. Mas não porque CVB é difícil… e sim porque tem poucos conteúdos práticos para as pessoas buscarem. Mesmo se quiserem investir em seu próprio conhecimento.

Percebendo isso e o momento em que estamos, a empresa decidiu juntar profissionais de renome no mercado, para criar uma imersão. A imersão é focada em 2 tipos de profissionais: Aqueles que querem liderar sua própria venture, empreendendo em sua empresa e aqueles que querem criar um portfólio de ventures internas de sucesso.

Se você se encaixa em alguma dessas opções, veja o time que a Future Dojo está reunindo para te ensinar:

- Karina Gomide - líder de inovação da Nestlé

- Leandro Aoki - Líder de uma joint venture da Vivo com a Ânima

- Pavlos Dias - Head de CVC e inovação da Faber Castell

- Mel Oliveira - Gerente de inovação da Ace Cortex

- Felipe Borges - Especialista de novos negócios do Grupo Boticário

- Matheus Cardoso - Forbes 30under30 e Fundador do Moradigna

- Caiman Oliveira - Consultor de inovação da Ace Cortex

- Miguel Nahas - Co-fundador da Future Dojo

