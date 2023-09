Crianças de 2 a 12 anos perdem descontos em passagens aéreas da Gol e Azul; entenda

As companhias aéreas Azul e Gol deixaram de oferecer descontos para crianças de 2 a 12 anos. Elas pagavam 25% e 20% a menos nas passagens aéreas das empresas, respectivamente. Os anúncios foram feitos neste mês e já são válidos. As vantagens para crianças de 0 a 2 anos foram mantidas.

Na Azul, crianças com até 2 anos incompletos embarcam gratuitamente nos voos nacionais, mas devem viajar somente no colo do responsável. Já nos voos internacionais da Azul, crianças de até 2 anos incompletos pagam 10% da tarifa do adulto.

Na Gol, o desconto é de 100% para bebês de colo de até 2 anos incompletos, viajando no colo em voos nacionais, e de 90% em voos internacionais.