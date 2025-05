18 franquias baratas a partir de R$ 2.850 para empreender sem sair de casa

Empreender sem sair de casa deixou de ser apenas uma tendência para se tornar uma alternativa concreta para milhares de brasileiros. O crescimento das franquias home office reflete essa mudança, impulsionada pela busca por mais autonomia e pela redução dos custos fixos, que antes limitavam o acesso ao empreendedorismo.

Segundo o Monitor Global de Empreendedorismo do Sebrae, mais de 47 milhões de brasileiros planejam abrir o próprio negócio nos próximos três anos. Neste cenário, as franquias operadas remotamente ganham força, especialmente após a pandemia, que acelerou o uso de tecnologias e modelos digitais para negócios.

As franquias home office apresentam vantagens claras: baixo investimento inicial, flexibilidade de horário, e a possibilidade de trabalhar com suporte completo da franqueadora sem precisar de ponto comercial. Para quem busca iniciar com menos riscos, essa é uma porta aberta para entrar no mercado com potencial de retorno rápido.

A seguir, veja uma seleção de redes que oferecem modelos para empreender sem sair de casa, com dados de investimento, faturamento e prazo de retorno para facilitar a escolha do seu próximo negócio.

4Charge

A 4Charge é uma rede de franquias de totens e carregadores. A marca foi fundada em 2019 e atua com publicidade nos terminais de recarga, que também exibem propagandas. O franqueado trabalha em modelo home based com visitas periódicas a clientes e parceiros. Além disso, a marca oferece suporte permanente aos franqueados.

Valor de investimento: a partir de 15,9 mil

Faturamento (mês): R$ 4 mil (médio)

Retorno do investimento: até 6 meses

BM VAGAS

A BM VAGAS é uma empresa de recrutamento que integra comunicação e marketing para otimizar os processos de RH. Com o uso de tecnologias, inclusive inteligência artificial, ela apoia empresas na busca estratégica por candidatos. Os franqueados, que podem trabalhar em unidades físicas e também home office, são responsáveis por atrair clientes e coordenar os processos seletivos, contando com suporte e treinamento completo da franqueadora, sem necessidade de experiência prévia em recursos humanos.

Investimento: a partir de R$ 12 mil

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Tempo de retorno: a partir de 3 meses

Aprova Crédito

Criada em 2017, a Aprova Crédito é uma rede de franquias que vai além do crédito e dos serviços financeiros. Desenvolvida por Wilian Baldacin, a empresa tem se tornado um hub das finanças, com cerca de 45 tipos de serviços e produtos. O franqueado pode atuar com empréstimos, consórcios, seguros e financiamentos, mas, também, com venda de projetos de energia solar e abertura de contas para clientes.

Investimento total: R$ 17.900,00

Faturamento médio mensal: R$ 100.000,00

Prazo de retorno: até 6 meses

Marketing Bag

A Marketing Bag é uma franquia home based que oferece um modelo inovador de publicidade através de saquinhos de pão distribuídos gratuitamente em padarias parceiras. Fundada por André Jácomo durante a pandemia, a rede já fatura R$ 1 milhão por ano e está presente em mais de 130 unidades em cidades de 14 estados brasileiros.

O modelo de negócio conecta anunciantes locais com consumidores, gerando milhares de visualizações, enquanto os franqueados trabalham remotamente com baixo investimento inicial. O grande diferencial da franquia é o suporte personalizado, que acompanha intensivamente os novos empreendedores nos primeiros 60 dias de operação, garantindo rentabilidade desde o início.

Investimento inicial: R$ 6.990,00

Prazo de retorno: em média 3 meses

Faturamento médio mensal: R\$ 8.000,00

Publicarga

A Publicarga é uma franquia de mídia out-of-home inovadora que oferece totens de carregamento de celulares com espaços publicitários estratégicos. Fundada por André Jácomo em 2024, a rede proporciona um modelo de negócio home based com investimento inicial acessível.

Os equipamentos, fabricados em aço carbono com pintura eletrostática, estão disponíveis no modelo de 40 polegadas e são instalados em estabelecimentos comerciais como academias, restaurantes e lojas.

Investimento inicial: R$ 18.900,00

Prazo de retorno: entre 6 a 9 meses

Faturamento médio mensal: R$ 11.880,00

Avantar

A Avantar é uma rede de franquias especializada em seguros, consórcios, planos de saúde e serviços financeiros. Com uma estrutura voltada para oferecer suporte premium a clientes e franqueados, a marca se destaca como uma das redes de franquias que mais crescem no Brasil. Seu diferencial está em transformar franqueados em empresários de alta performance. A Avantar é a única no país a contar com um método patenteado de faturamento previsível e constante, além de um suporte prático e focado em resultados, onde a franqueadora auxilia o investidor diretamente na operação.

Valor de investimento: a partir de R$ 50 mil

Faturamento Mensal (médio): a partir de R$ 100 mil

Tempo de retorno: até 6 meses

Otimiza Licitações

A Otimiza Licitações é uma franquia que oferece consultoria especializada para empresas interessadas em participar de licitações públicas. Fundada em 2023, a rede já possui quase 50 unidades no Brasil. A Otimiza se destaca por oferecer suporte completo, incluindo tecnologias avançadas, assessoria jurídica, de marketing e comercial. Com foco em licitações eletrônicas, auxilia empresas de todos os tamanhos a lidar com as complexidades deste mercado, do início ao fim do processo licitatório.

Valor de investimento: R$ 20.000,00

Faturamento médio mensal: R$ 10.000,00 a R$ 15.000,00

Tempo de retorno: 4 a 6 meses

Alfabetizei

Criada em 2020, a Alfabetizei é uma rede de franquias de alfabetização. Com o uso de cores e metodologia própria, a empresa atua com a alfabetização de crianças com algum tipo de dificuldade, seja pedagógica ou relacionada à saúde. A ideia é transformar o processo de aprendizado em algo simples e lúdico. Já são mais de 650 atendimentos prestados. O papel do franqueado é atender, aplicar a metodologia e atuar com a prospecção de novos clientes (caso seja da área de educação ou saúde).

Valor de investimento: R$ 2.850

Faturamento médio mensal de uma unidade: R$ 11,5 mil

Tempo de retorno do investimento: 12 meses

Maria Gasolina Express

A Maria Gasolina Express é uma rede de franquias de minimercados autônomos gourmet com mais de 150 franqueados espalhados por todo o Brasil. A rede se destaca pelo oferecimento de um mix variado de produtos e pelos espaços das lojas, com lay-out agradável e área de convivência com internet, micro-ondas e forno elétrico para que os clientes possam preparar e comer as suas refeições no local. O papel do franqueado é administrar o ponto comercial - o que pode ser feito em qualquer horário.

Valor de investimento: a partir de R$ 50 mil

Faturamento médio mensal: R$ 45 mil (em média)

Tempo de retorno do investimento: média de 22 meses

MoviBio

Criada em 2022, a MoviBio é uma rede de franquias especializada em instalações e manutenção de painéis solares para residências, comércio e indústrias. O papel do franqueado é atuar com a prospecção de clientes. O restante, da instalação até a manutenção, é responsabilidade da franqueadora. O negócio pode ser operado de qualquer lugar, sem necessidade de ponto comercial.

Valor de investimento: R$ 3.600

Faturamento médio mensal de uma unidade: R$ 150.000

Tempo de retorno do investimento: 4 meses

TFlow

A TFlow é uma rede de franquias que comercializa roupas e acessórios para crianças, jovens e adultos do gênero masculino. Administrada pelo Grupo ZNTT, uma das maiores holdings de franquias do Brasil, a empresa conta com mais de 150 lojas espalhadas pelo Brasil. São diversas opções para quem deseja empreender, de modelo home based até lojas físicas. Assim como outras empresas, a TFlow oferece opção de trabalho sozinho até pontos comerciais dentro de shoppings.

Investimento: a partir de R$ 20 mil

Faturamento médio (mês): a partir de R$ 10 mil

Retorno do investimento: 2 a 3 meses (variável)

Bem Soluções Financeiras

Com modelos home based e lojas, a Bem Soluções Financeiras oferece ao franqueado uma rede de com os mais diversos produtos como consórcios, seguros, empréstimos e vários outros tipos de soluções financeiras.

Investimento: a partir de R$ 14,9 mil

Faturamento (mês): a partir de R$ 12 mil

Retorno do investimento: 3 a 5 meses (pode variar)

Vida Leve

Os interessados em uma franquia de healthy foods devem ficar de olho na Vida Leve. A marca está presente em várias localidades do Brasil e conta com produtos naturais para quem busca uma vida mais saudável. Além disso, os modelos oferecidos pela empresa, que é administrada pelo Grupo ZNTT, contam com estrutura enxuta e de simples operação para os franqueados.

Investimento: a partir de R$ 20 mil

Faturamento (mês): a partir de R\$ 10 mil

Retorno do investimento: 3 a 5 meses (variável)

T&D Sustentável

Franquia especializada no combate ao desperdício de água em empresas, hotéis, escolas, hospitais, etc. Atualmente, a rede já economizou mais de 1 bilhão de litros e está presente, com suas filiais e unidades franqueadas, em mais de 47 cidades do Brasil.

Investimento inicial: R$ 195.000

Faturamento médio mensal: até R$ 170.000 (dependendo do número de contratos conquistados)

Prazo de retorno: 24 meses

Torky

Franquia de reparo de instrumentos musicais de corda tem um modelo de negócio chamado Case Torky, que nada mais é que uma mala reparadora, que comporta 50 ferramentas para a realização de cerca de 70 serviços, como regulagem, troca de trastes e captadores, limpeza, blindagem e revisão elétrica.

Investimento inicial: R$ 18.800 (incluso taxa de franquia e ferramentas)

Faturamento médio mensal: R$ 3 mil a R$ 7 mil

Prazo de retorno: 9 a 12 meses

Stuqui Projetos

Destinada a engenheiros e arquitetos, a Stuqui Projetos é uma rede que trabalha com projetos e um dos grandes diferenciais é que ela já entrega contratos fechados para os seus franqueados. A franquia é ideal para pessoas que querem sair da CLT e se tornarem donos do próprio negócio. Entre os modelos de negócios, a rede também trabalha com home based, possibilitando que o franqueado trabalhe sem sair de casa.

Investimento inicial total estimado: R$ 26.634

Faturamento médio mensal: R$ 4.988,00

Prazo de retorno: 16 meses