Canal digital estreia com conteúdo exclusivo de MELHORES E MAIORES

A EXAME colocou no ar na tarde desta quarta-feira, 18, em seu portal, um novo canal com conteúdo exclusivo de MELHORES E MAIORES (mm.exame.com). A ideia é que o novo endereço se torne uma fonte de consulta recorrente para quem deseja saber mais sobre as melhores e as maiores empresas do Brasil.

O novo canal estreia trazendo os perfis e os principais indicadores das 500 maiores empresas do país. É possível conferir dados como receita líquida, lucro líquido, patrimônio líquido, rentabilidade sobre o patrimônio e sobre as vendas, liquidez geral, endividamento, Ebitda, número de empregados e valor das exportações de cada uma das empresas nos últimos cinco anos. A ferramenta mostra também a posição ocupada pela companhia no ranking das 500 maiores do país nos últimos cinco anos.

Além disso, o leitor poderá ter acesso a uma série de análises e reportagens sobre as melhores e maiores empresas do país, incluindo material inédito e complementar ao que é publicado na edição impressa. Destaque para o conteúdo exclusivo sobre as melhores empresas nos 20 principais setores da economia.

Lançado em 1974, MELHORES E MAIORES consolidou-se ao longo dos anos como o mais importante prêmio do mercado corporativo brasileiro. Era um evento anual, que se encerrava com o lançamento da edição especial e da cerimônia de premiação das empresas que mais se destacaram no ano anterior. Com o novo canal digital, MELHORES E MAIORES terá atualização contínua ao longo do ano, com novos conteúdos e ferramentas, com o propósito de celebrar a excelência das empresas brasileiras de forma permanente.