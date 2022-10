Boticário compra Dr. Jones e amplia portfolio para atender o público masculino

O Grupo Boticário comprou a Dr. Jones, marca de produtos de beleza para homens com itens para barba, cabelo, pele e banho. A transação é primeira na área de produtos que a companhia faz desde a aquisição da Vult, em 2018, e busca fortalecer a presença junto ao público masculino.

A Dr. Jones comercializa os seus produtos a partir de um e-commerce proprietário, que continuará em atividade. Segundo o Grupo Boticário, a transação está alinhada com os investimentos que a companhia tem feito para expandir a atuação no ecossistema digital.

Os produtos da marca continuarão sendo vendidos no e-commerce e, no médio prazo, devem ser integrados ao sistema de distribuição e venda do grupo para que alcance novos públicos consumidores.

“Com a Dr. JONES, fortalecemos nossa presença no segmento de beleza masculina, mercado em alta e com potencial de crescimento”, declarou Fernando Modé, CEO do Grupo Boticário, em nota. Antes, o portfolio para o público estava centrado em produtos como o Malbec Club e MEN, de O Boticário, e Siàge Men, de Eudora.

A operação continuará sobre o comando de Andre Popoutchi e Guilherme Campos, que são os fundadores da empresa.



Essa é a segunda transação da holding neste ano, que comprou a logitech catarinense Equilibrium no início do ano. Em 2021, também adquiriu a Casa Magalhães e GAVB, todas com foco em promover a transformação digital e entregar experiências melhores aos consumidores.

