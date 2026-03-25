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Boostlab seleciona startups para novo ciclo de investimentos do BTG Pactual

Inscrições para o programa, que oferece um ciclo de seis meses com acesso ao ecossistema do banco, seguem abertas até o fim de março

BTG Pactual: programa está com as inscrições abertas até o final de março (BTG Pactual/Divulgação)

BTG Pactual: programa está com as inscrições abertas até o final de março (BTG Pactual/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 25 de março de 2026 às 16h24.

Última atualização em 25 de março de 2026 às 16h24.

O boostlab, estratégia de Venture Capital do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) voltada a startups que querem escalar com consistência, está com inscrições abertas para sua seleção anual. Integrado à área de Capital Privado do banco, o programa recebe candidaturas pelo site oficial até o final de março.

Ao longo de seis meses, as empresas selecionadas terão acesso direto a sócios do BTG Pactual, mentores da Endeavor e ao ecossistema institucional do banco. A fase atual do boostlab reforça um posicionamento mais seletivo e estratégico, com foco na escolha de poucas companhias por ano.

“Buscamos selecionar poucas startups a cada ciclo para garantir dedicação real aos fundadores e aprofundamento na construção de valor dos negócios”, afirma Gabriela Lima, responsável pelo boostlab. “A estrutura do ciclo é desenhada a partir dos desafios específicos de cada negócio, com estratégia, nível de envolvimento e frentes de apoio que evoluem conforme as prioridades dos fundadores ao longo da jornada", completa.

Durante seis meses, as startups passam por um ciclo estruturado em quatro pilares:

  • Investimento de capital
  • Mentorias individualizadas com sócios do BTG Pactual e mentores da Endeavor
  • Desenvolvimento operacional, com foco em eficiência, governança e performance
  • Conexão estratégica e oportunidades comerciais com o ecossistema do banco, incluindo áreas internas, empresas do grupo e investidas da área de Capital Privado

Ao final do ciclo, os fundadores apresentam a evolução de seus negócios em um Demo Day para fundos de Venture Capital e stakeholders estratégicos. Em 2025, o evento reuniu mais de 130 convidados e conectou startups do portfólio aos principais investidores de VC do país.

Mesmo após o encerramento formal do programa, o BTG Pactual mantém relacionamento próximo com as empresas investidas, apoiando decisões estratégicas e avaliando participação em rodadas futuras.

O processo seletivo é direcionado a startups latino-americanas com modelos de negócio altamente escaláveis. Entre os principais critérios avaliados estão:

  • Founders com forte capacidade de execução e ambição de redefinir benchmarks de mercado
  • Conhecimento profundo do problema que resolvem, com leitura consistente de cliente e contexto competitivo
  • Visão clara de longo prazo e potencial de expansão global
  • Sinergia com os segmentos de atuação do BTG Pactual, criando oportunidades de conexão com o ecossistema do banco

A cada batch, o boostlab reforça sua proposta de ser a principal porta de entrada para startups que desejam ter o BTG Pactual como investidor e parceiro estratégico.

Acompanhe tudo sobre:BTG PactualStartups

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