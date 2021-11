Black Friday da Amazon tem desconto em Go Pro, cervejas, Havaianas e mais

De olho no potencial de consumo dos brasileiros durante todo o mês de novembro -- e não apenas na última sexta-feira do mês --, a Amazon segue os passos de outras varejistas no país e anuncia as ofertas para a Black Friday de 2021. A partir desta segunda-feira, será possível encontrar itens das marcas Go Pro, Wap, Havaianas, Intelbras e mais com promoções.

Entre os milhares de anúncios com desconto na plataforma, é possível encontrar produtos com até 60% de desconto. Veja abaixo uma prévia das ofertas em destaque, divididas por categoria de produto:

Eletrônicos: Até 30% de desconto em marcas como Go Pro, Fujifilm, Sony, Philips, Intelbras.

Cuidados Pessoais e Limpeza: Até 25% de desconto em marcas como Neve, Lysoform, Clear e Downy.

Casa: Até 20% de desconto em itens para casa de marcas como Wap, Duoflex e Flash Limp. • Cozinha: Até 30% de desconto em artigos para cozinha da Oster, Philco, Euro e Brinox.

Brinquedos e jogos: Até 20% de desconto em brinquedos de bebês de marcas como Fisher Price, Mattel, além de descontos em jogos de tabuleiros modernos.

Alimentos e Bebidas: Até 25% de desconto em marcas como Barilla, 3 Corações, Café Santa Monica e Piracanjuba.

Bebidas Alcoólicas: Produtos de marcas como Cerveja Colorado, Absolut, Ballantines com até 20% de desconto.

Livros: Até 60% de desconto em eBooks e até 50% em Livros.

Moda: Ofertas cheias de estilo em marcas como Lupo, Havaianas, Colcci, Ferracini e Reserva.

Bebês: NUK, Lillo, Pampers e Buba, entre outras marcas de bebês terão até 20% de desconto.

Casa Inteligente: Até 30% de desconto em itens para deixar a sua casa inteligente de marcas como Intelbras, Geonav e Steck. • Jardim e Piscina: Até 30% de desconto em produtos de grandes marcas como WAP, Mor e Vasart. • Beleza: Produtos com desconto de até 25%, incluindo Inoar, Nivea, Maybelline e Hugo Boss.

Ferramentas e Construção: Até 30% de desconto em itens de marcas como Bosch, Vonder e Docol. • Papelaria: Até 30% em Papelaria em marcas como Faber-Castell, Canson, CIS, Staedtler e Tilibra.

Informática: Até 20% em Informática em produtos de marcas como Toshiba, Positivo, TP-Link e ThunderX3.

Pet Shop: Até 25% de desconto em brinquedos, alimentação e higiene para pet, incluindo as marcas Nexgard, Hills, Cafuné e Fábrica Pet.

DVDs e Blu-ray: Até 20% de desconto em diversos títulos em DVD e Blu-ray de Romance e Animação.

CD e Vinil: Até 25% de desconto em CD e Vinil Rock, Música Brasileira e Pop. • Instrumentos Musicais: Até 30% em instrumentos e acessórios de marcas como Audio-Technica.

Esporte e Aventura: Artigos de esportes e lazer de grandes marcas como Nautika, Dream Fitness, Arena e Caloi.

Artigos de esportes e lazer de grandes marcas como Nautika, Dream Fitness, Arena e Caloi. Amazon Music: Os clientes que ainda não experimentaram Amazon Music podem obter três meses grátis com acesso ilimitado a mais de 75 milhões de músicas e milhões de episódios de podcast sem anúncios.

Além dos produtos com desconto, consumidores que fizerem a primeira compra no site contam com frete grátis para os produtos enviados pela Amazon. Se não forem membros "Prime" (assinatura que inclui o serviço de streaming), contam com entrega gratuita nas compras acima de R$ 99 em livros e acima de R$ 149 nos produtos enviados pela Amazon. Já os membros do clube de assinatura contam com frete grátis sem valor mínimo para milhões de itens elegíveis durante a promoção.

Novidades para a Black Friday

Para comemorar a data -- em que muitas pessoas aproveitam para antecipar compras de Natal -- a Amazon lançou este ano o Guia de Presentes, uma página dedicada a dicas de presentes por categoria: Moda, Eletrônicos, Beleza e Cuidados Pessoais, Casa e Cozinha, Livros, Entretenimento, Pet Shop, Bebidas Alcoólicas e Esportes.

Além disso, também traz ideias de decoração e embalagens para presente, seleção de produtos para preparar a ceia e para a celebração de Ano Novo.

De olho em diversidade, a empresa também lançou a iniciativa "Apoie empreendedores negros", pensando que novembro é também o mês da Consciência Negra no país, que conta com duas páginas. A primeira é a Empreendedores Negros, dentro do próprio site, em que é possível encontrar produtos de pequenos e médios empreendedores.

A segunda página é a Consciência Negra, em que é possível aproveitar uma curadoria feita pela comunidade negra da Amazon, além de livros do projeto Vozes Negras. Todas as vendas dessa página terão 15% do valor destinado para os projetos Preta Comprando Preta, uma rede de apoio a empreendedoras negras; e BhUB, que oferece suporte para desenvolvimento de negócios periféricos.

São projetos que completam a alta expectativa da empresa para a Black Friday em 2021. Um levantamento feito pela Kantar mostra que a Amazon está entre as empresas que mais investiu em publicidade na data no ano passado -- um feito que deve se repetir em 2021.

Vale lembrar que, além dos descontos nessa data, a companhia conta com o "Prime Day", uma espécie de data comemorativa própria para fornecer descontos -- que foi trazida ao Brasil pela primeira vez no ano passado.

