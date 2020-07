Beyond Meat, marca de carne vegetal, chega ao Brasil com preço salgado

A fabricante de carne vegetal Beyond Meat anuncia sua estreia no Brasil a partir da venda dos produtos já disponíveis na rede de supermercados St. Marche, em São Paulo.

Os produtos são feitos com os mesmos compostos principais da carne — proteínas, gorduras, carboidratos, minerais e água — mas criados diretamente de vegetais, como ervilhas, arroz integral e beterraba.

A marca está comercializando por aqui o Beyond Burger, a Beyond Sausage e o Beyond Beef. O preço, porém, não é para todos os bolsos. A embalagem com 400 g de linguiça, por exemplo, sai por 89,90 reais. O burger custa 65,90 reais e o beef 99,90 reais.

“A entrada no mercado brasileiro junto com a St. Marche representa um marco importante da nossa missão em aumentar mundialmente a disponibilidade aos produtos à base de proteína vegetal com gosto e aparência de carne “, diz americano Ethan Brown, fundador e presidente da Beyond Meat.

O Brasil é o terceiro maior mercado em consumo de proteína animal, o que faz com que empresas como a Beyond Meat, e a brasileira Fazenda Futuro, vejam potencial no crescimento do consumo da carne vegetal, segundo eles com gosto e aparência de carne, e com um apelo de sustentabilidade.

“Seja por questões de saúde, sabor, meio ambiente ou bem-estar animal, cada vez mais consumidores brasileiros estão direcionando sua dieta para produtos à base de proteína vegetal. Estamos sempre procurando produtos para ampliar nossa variedade de produtos de origem vegetal e oferecer aos clientes opções alternativas”, diz Bernardo Ouro Preto, copresidente da rede St. Marche.

Os produtos Beyond Meat são projetados para atender ou exceder o valor nutricional de seu equivalente em proteína animal, mas, segundo a empresa, não contêm colesterol e são feitos de ingredientes sem glúten ou produzidos artificialmente.

Em 2019 a Beyond Meat faturou 298 bilhões de dólares, um crescimento de 239% quando comparado ao ano anterior. Atualmente, a marca está em 94.000 estabelecimentos de varejo, restaurantes e serviços de alimentação em 75 países.