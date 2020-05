Banco Original atinge 3,5 milhões de clientes, com cashback e PMEs

O banco Original acaba de atingir a marca de 3,5 milhões de clientes, aumento de 382% no último ano. A instituição financeira lançou diversos serviços para seus correntistas durante a pandemia do novo coronavírus, como cashback para auxílio emergencial e redução de juros. Para 2022, o objetivo é chegar a 10 milhões de clientes.

Entre os serviços que lançou recentemente, estão 10% a mais no valor final da restituição do imposto de renda para os contribuintes que receberem pelo banco, 60 reais de cashback para quem receber o auxílio emergencial do governo pelo Original.

Também oferece taxa zero para pagamento de boleto no cartão de crédito, redução de juros para o parcelamento voluntário do cartão de crédito e prazo de 90 dias para pagamento de parcela de renegociação de dívida e para parcelamento de saldo de contratos.

Em março, o banco inaugurou uma plataforma para empresas pequenas e médias, as chamadas limitadas (Ltda), enquanto gradualmente começa a buscar clientes de maior porte. Com foco em negócios de mais de um sócio e com faturamento anual de 2 milhões até 50 milhões de reais, o Original oferece conta digital, incluindo capital de giro, cartão empresarial, cobrança expressa, maquininha, cheque empresarial, investimentos e folha de pagamento.

Lançou ainda a conta pessoa única, para reunir em um único app as contas pessoa física e jurídica, mas com gestão separada, para atender o público microempreendedor (MEI, EI e EIRELI).

O Banco Original, que surgiu em 2013 com foco em pessoa física, lançou em meados de 2019 uma conta digital para empreendedores individuais, serviço que afirma já ter uma base de 100 mil clientes. O banco é controlado pela J&F, que também controla a JBS, Eldorado Brasil, PicPay e outras.

“O crescimento do banco reflete uma demanda cada vez maior dos brasileiros por serviços bancários digitais e, ao mesmo tempo, de uma ampliação das ofertas do Original para atender os diferentes públicos, principalmente nesse momento de crise”, afirma Alexandre Abreu, presidente do Banco Original, em nota.