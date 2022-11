Azul transmitirá jogos da Copa ao vivo em seus voos; Gol e Latam não

A Azul fechou um acordo com a Globo e a Sky que permitirá que a companhia transmita os jogos da Copa do Catar ao vivo para os seus passageiros. A parceria ainda inclui a disponibilização de 11 canais com conteúdos esportivos e entretenimento da emissora carioca.

Para oferecer o serviço, a companhia negociou os direitos de transmissão com a Globo, principal parceira de mídia da Fifa no país e detentora dos direitos, com exclusividade, em TV aberta, TV fechada e rádio. E com a Sky, responsável por oferecer a tecnologia de transmissão ao vivo e com a qual a Azul já tem um relacionamento de longa data.

O serviço poderá ser acessado em voos de 72 aeronaves, modelos que já contam com a opção de TV ao vivo. Atualmente, a companhia conta com cerca de 40 canais ao vivo e outros nove com programação gravada.

Não é a primeira fez que a companhia fundada por David Neeleman faz transmissões ao vivo das partidas. Em 2014, na Copa aqui no Brasil, e em 2018, na edição da Rússia, os passageiros também puderam assistir aos jogos enquanto se deslocavam em aviões da empresa.

E as outras companhias aéreas

Entre as principais companhias do país, a Azul será a única a fazer a transmissão. A Latam confirmou não oferecerá a opção assim como a Gol, patrocinadora oficial da Seleção Brasileira de Futebol.

Em nota, a Gol explicou que os jogos do mundial não serão transmitidos porque a Claro, operadora dos seus canais de TV a bordo, não detém os direitos para realizar esse tipo de serviço.

"Importante ressaltar que tecnologia empregada na transmissão, como rede wi-fi e antenas, não limita o conteúdo", afirmou.

Veja a íntegra da nota:

"A GOL informa que, apesar de oferecer TV ao vivo em seus voos, as partidas mundiais de futebol não serão transmitidas em seu entretenimento a bordo por questões contratuais da provedora dos seus canais de TV, a Claro, que não tem os direitos de transmissão a bordo. Importante ressaltar que tecnologia empregada na transmissão, como rede wi-fi e antenas, não limita o conteúdo.

O GOL Online é a plataforma de entretenimento gratuito a bordo com TV ao vivo, filmes, séries, cursos, que os Clientes podem acessar pelos seus respectivos devices – laptop, tablet ou celular.

A Companhia esclarece que os canais oficiais que têm os direitos de transmissão dos jogos – Globoplay (com senha de assinante), FIFA+ e Casimiro no YouTube ou Twitch, podem ser acessados opcionalmente pelos Clientes que adquirirem o pacote MAX de internet a bordo, nas aeronaves com este serviço."

LEIA TAMBÉM: