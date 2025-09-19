A decisão que essa executiva tomou em um setor sem regras virou case de sucesso financeiro

A indústria de cuidados com o ar, marcada por pouca regulação e padrões frágeis de transparência, ganhou um novo capítulo com o lançamento da Realm, marca criada pela empreendedora Ashley Sweeney.

O negócio, que já conta com investidores como os fundadores da Airbnb e da Lyft, nasceu após uma experiência pessoal de saúde da fundadora e carrega uma proposta ousada de estabelecer padrões inéditos de segurança e confiança em um setor carente de governança. As informações foram retiradas de Inc.

A origem da Realm: propósito e oportunidade

O ponto de partida veio em 2019, quando Sweeney descobriu um nódulo no seio e, ao investigar, percebeu que muitos produtos de fragrância escondem milhares de ingredientes não divulgados. Diante da ausência de opções seguras no mercado, decidiu criar sua própria solução.

Com base em referências internacionais, mas percebendo a insuficiência desses padrões, ela desenvolveu a Safe Scent Certified™, uma certificação exclusiva que proíbe disruptores hormonais, ftalatos e mais de 2.800 substâncias tóxicas.

Esse selo, além de guiar a produção, tornou-se também um ativo estratégico para atrair consumidores e investidores.

Desafios financeiros e de gestão no início da jornada

Construir uma empresa em um setor sem manual exigiu da fundadora flexibilidade, disciplina financeira e resiliência diante de falhas. Houve troca de formuladores, ajustes em ingredientes de alto custo e até problemas com rotulagem que obrigaram a correções improvisadas.

Esse percurso ilustra bem a importância de controlar custos, gerenciar riscos e priorizar entregas mínimas viáveis sem perder de vista o posicionamento estratégico.

Investidores estratégicos e construção de confiança

A Realm conquistou credibilidade de mercado ainda na fase inicial. Esse respaldo não veio apenas pela proposta de produto, mas pelo potencial de diferenciação em um setor carente de confiança regulatória.

O diferencial, neste caso, foi a criação de uma certificação proprietária que passou a funcionar como ativo de marca e mecanismo de mitigação de risco, pontos críticos na análise de investidores corporativos.

Crie diferenciação em setores sem regras através de gestão financeira estratégica

O sucesso da Realm em atrair investidores estratégicos demonstra como empresas podem prosperar justamente em setores com baixa regulação, desde que apliquem princípios sólidos de gestão financeira e criação de valor.

