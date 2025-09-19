Empresa esportiva de bem-estar pode atingir US$ 1 bilhão em receita após uma aquisição

A Nutrabolt, empresa de suplementos e bebidas energéticas fundada em 2002, anunciou um investimento adicional de mais de US$ 100 milhões na Bloom Nutrition, marca criada em 2019 e já considerada um fenômeno no setor de bem-estar. Com a nova rodada, o aporte total chega a cerca de US$ 210 milhões.

Quando o processo de consolidação for concluído, a Nutrabolt poderá deter mais de 50% da Bloom e, assim, alcançar a marca de US$ 1 bilhão em receita anual. As informações foram retiradas de Inc.

O mercado em crescimento

A movimentação ocorre em um setor de bebidas funcionais que vem atraindo atenção de investidores e gigantes globais. Em 2024 e 2025, o segmento registrou aportes e aquisições bilionárias:

Grüns , fabricante de suplementos em goma, alcançou valor de mercado de US$ 500 milhões ;

AG1 , especializada em suplementos verdes, foi avaliada em US$ 1,2 bilhão em 2022;

Poppi , marca de refrigerantes, foi adquirida pela PepsiCo por US$ 1,95 bilhão ;

Sua rival Olipop atingiu avaliação de US$ 1,85 bilhão .

Esse contexto mostra que a Nutrabolt não está apenas diversificando seu portfólio, mas também se posicionando em uma indústria em plena expansão e com forte apelo de consumo.

A aposta na Bloom

Fundada pela empreendedora fitness Mari Llewellyn e por Greg LaVecchia, a Bloom começou com pós verdes e recentemente expandiu para energéticos e refrigerantes saudáveis. O lançamento do Bloom Pop em julho de 2025 gerou US$ 2,7 milhões em vendas nas primeiras semanas, confirmando o potencial de crescimento da marca.

Para o CEO da Nutrabolt, Doss Cunningham, o desempenho recente da Bloom valida a estratégia:

"O sucesso do Bloom Pop e do Bloom Sparkling Energy transformou um home run em um grand slam. É claro que a Bloom é uma marca disruptiva, pronta para se tornar uma das mais influentes da indústria de bebidas" Doss Cunningham, CEO da Nutrabolt

Sinergia financeira e de governança

Com a transação, a Nutrabolt não pretende absorver integralmente a operação, mas manter os fundadores da Bloom à frente da estratégia e do posicionamento de marca.

Essa decisão demonstra uma tendência importante em finanças corporativas de preservar a cultura e o capital criativo da adquirida, enquanto a compradora fornece recursos financeiros, conhecimento operacional e canais de distribuição.

Esse modelo já havia sido testado pela Nutrabolt em 2022, quando a Keurig Dr Pepper adquiriu 30% da companhia por US$ 863 milhões, em uma parceria que envolveu acordos de distribuição e abriu caminho para acelerar a expansão.

