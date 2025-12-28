28 franquias baratas a partir de R$ 5.000 para trabalhar de casa (e no interior)

Com a virada do ano no horizonte, muitos brasileiros entram na reta final de 2025 fazendo planos para mudar de carreira, ganhar autonomia e começar a empreender em 2026.

Nesse movimento, as microfranquias têm ganhado espaço ao oferecer modelos de negócio mais enxutos, de baixo investimento e com possibilidade de operação em home office — uma combinação que atrai quem quer sair do papel ainda nos primeiros meses do novo ano.

Fora das capitais, essa tendência é ainda mais forte. Em cidades pequenas e médias, onde o custo é menor e a concorrência é mais diluída, redes que antes miravam os grandes centros agora veem espaço para crescer.

Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), 48% das franquias do país já operam em municípios com menos de 500 mil habitantes, e o número de unidades no interior cresceu 12% em 2024.

Para quem quer virar a chave em 2026 sem depender de ponto físico, funcionários ou grandes estruturas, as microfranquias se consolidam como porta de entrada para o empreendedorismo. São operações simples, com gestão remota e suporte das franqueadoras, pensadas para quem busca retorno mais rápido e flexibilidade no dia a dia.

Nesta lista, reunimos 28 franquias baratas para trabalhar de casa (e no interior), com investimento inicial a partir de R$ 5.000, para quem quer começar o próximo ano dono do próprio negócio. Confira:

Spaceclass

Ensino de idiomas 100% digital, com foco em conversação ao vivo.

I nvestimento inicial: a partir de R$ 9 mil

a partir de R$ 9 mil Faturamento médio mensal: R$ 8 mil

R$ 8 mil Prazo de retorno: 3 a 6 meses

Trust Viagens e Intercâmbios

Consultoria em turismo e programas de intercâmbio.

Investimento inicial: a partir de R$ 9 mil

a partir de R$ 9 mil Faturamento médio mensal: a partir de R$ 45 mil

a partir de R$ 45 mil Prazo de retorno: cerca de 3 meses

365 Fun Fest

Viagens de nicho para o público LGBTQIA+.

Investimento inicial: R$ 12 mil

R$ 12 mil Faturamento médio mensal: R$ 15 mil a R$ 50 mil

R$ 15 mil a R$ 50 mil Prazo de retorno: 3 a 6 meses

Legale

Assessoria para vistos e imigração.

Investimento inicial: R$ 12 mil

R$ 12 mil Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

R$ 30 mil Prazo de retorno: 3 a 6 meses

3, 2, 1 GO!

Consultoria de viagens especializada em Orlando.

Investimento inicial: R$ 12 mil

R$ 12 mil Faturamento médio mensal: R$ 15 mil a R$ 50 mil

R$ 15 mil a R$ 50 mil Prazo de retorno: 3 a 6 meses

Mr. Fit

Fast-food saudável para delivery, com gestão em home office.

Investimento inicial: a partir de R$ 5.999

a partir de R$ 5.999 Faturamento médio mensal: R$ 4 mil a R$ 30 mil

R$ 4 mil a R$ 30 mil Prazo de retorno: 4 a 8 meses

Alfabetizei

Franquia de alfabetização infantil com metodologia própria.

Investimento inicial: a partir de R$ 5 mil

a partir de R$ 5 mil Faturamento médio mensal: R$ 11,5 mil

R$ 11,5 mil Prazo de retorno: cerca de 12 meses

CotaFácil

Serviços financeiros e soluções de crédito.

Investimento inicial: a partir de R$ 8.997

a partir de R$ 8.997 Faturamento médio mensal: R$ 20 mil a R$ 100 mil

R$ 20 mil a R$ 100 mil Prazo de retorno: 12 a 18 meses

SOFTCOM

Softwares de gestão e inteligência artificial para o varejo.

Investimento inicial: R$ 9.900

R$ 9.900 Faturamento médio mensal: cerca de R$ 30 mil

cerca de R$ 30 mil Prazo de retorno: 12 a 24 meses

Prime2B

Marketing digital para pequenas e médias empresas.

Investimento inicial: R$ 15 mil

R$ 15 mil Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

R$ 50 mil Prazo de retorno: cerca de 3 meses

BM Vagas

Recrutamento e seleção com apoio de IA.

Investimento inicial: a partir de R$ 13.970

a partir de R$ 13.970 Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

R$ 30 mil Prazo de retorno: a partir de 3 meses

4Charge

Totens de carregamento com mídia publicitária.

Investimento inicial: R$ 14,9 mil

R$ 14,9 mil Faturamento médio mensal: cerca de R$ 4 mil

cerca de R$ 4 mil Prazo de retorno: até 6 meses

Freewet

Serviços automotivos sustentáveis em modelo delivery.

Investimento inicial: a partir de R$ 8.490

a partir de R$ 8.490 Faturamento médio mensal: cerca de R$ 7 mil

cerca de R$ 7 mil Prazo de retorno: cerca de 3 meses

Azul Empréstimo

Crédito consignado, pessoal, consórcios e seguros.

Investimento inicial: a partir de R$ 15.900

a partir de R$ 15.900 Faturamento médio mensal: R$ 50 mil a R$ 150 mil

R$ 50 mil a R$ 150 mil Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Seguralta

Franquia de seguros com atuação em home office.

Investimento inicial: a partir de R$ 45 mil

a partir de R$ 45 mil Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

R$ 15 mil Prazo de retorno: 12 a 20 meses

Mary Help

Gestão de diaristas e serviços de limpeza.

Investimento inicial: R$ 40 mil

R$ 40 mil Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

R$ 30 mil Prazo de retorno: 12 a 14 meses

Acuidar

Assistência domiciliar para idosos, adultos e crianças.

Investimento inicial: R$ 32,5 mil

R$ 32,5 mil Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

R$ 60 mil Prazo de retorno: 6 a 15 meses

CleanNew

Higienização de estofados e veículos.

Investimento inicial: R$ 59,9 mil

R$ 59,9 mil Faturamento médio mensal: R$ 14 mil a R$ 30 mil

R$ 14 mil a R$ 30 mil Prazo de retorno: 6 a 12 meses

market4u

Mercados autônomos para condomínios, com gestão remota.

Investimento inicial: a partir de R$ 80 mil

a partir de R$ 80 mil Faturamento médio mensal: R$ 10 mil a R$ 15 mil por unidade

R$ 10 mil a R$ 15 mil por unidade Prazo de retorno: 16 a 24 meses

Minha Quitandinha

Minimercados autônomos com operação 24/7.

Investimento inicial: a partir de R$ 50 mil

a partir de R$ 50 mil Faturamento médio mensal: R$ 20 mil

R$ 20 mil Prazo de retorno: 10 a 18 meses

aiqfome

Aplicativo de delivery focado em cidades do interior.

Investimento inicial: a partir de R$ 41 mil

a partir de R$ 41 mil Faturamento médio mensal: cerca de R$ 60 mil

cerca de R$ 60 mil Prazo de retorno: em média 18 meses

Santa Carga

Rede de totens de recarga de celulares com wi-fi e mídia publicitária.

Investimento inicial: R$ 19.900

R$ 19.900 Faturamento médio mensal: R$ 8.316 por totem

R$ 8.316 por totem Prazo de retorno: a partir de 8 meses

Atto Service

Serviços técnicos de venda, instalação e manutenção de portas automáticas para comércios, indústrias e residências.

Investimento inicial: a partir de R$ 20 mil

a partir de R$ 20 mil Faturamento médio mensal: R$ 9 mil

R$ 9 mil Prazo de retorno: a partir de 16 meses

Vinho24h

Adegas autônomas para condomínios, que operam 24 horas por dia sem funcionários.

Investimento inicial: R$ 32.900

R$ 32.900 Faturamento médio mensal: R$ 11.482

R$ 11.482 Prazo de retorno: até 14 meses

Honest Market Brasil

Minimercados autônomos para condomínios e empresas, com operação 24/7 e sem atendentes.

Investimento inicial: R$ 50 mil

R$ 50 mil Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

R$ 25 mil Prazo de retorno: cerca de 12 meses

Peggô Market

Rede de mercados autônomos que aposta em baixo investimento e gestão remota.

Investimento inicial: R$ 55 mil

R$ 55 mil Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

R$ 25 mil Prazo de retorno: 8 a 12 meses

Mikro Market

Minimercados autônomos instalados em condomínios e empresas com operação 100% remota.

Investimento inicial: a partir de R$ 60 mil

a partir de R$ 60 mil Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

R$ 25 mil Prazo de retorno: a partir de 6 meses

Jan-Pro

Franquia de limpeza comercial voltada para empresas, com modelos que permitem operar sem funcionários.