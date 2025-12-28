28 franquias baratas a partir de R$ 5.000 para trabalhar de casa (e no interior)

Com a virada do ano no horizonte, muitos brasileiros entram na reta final de 2025 fazendo planos para mudar de carreira, ganhar autonomia e começar a empreender em 2026.
Nesse movimento, as microfranquias têm ganhado espaço ao oferecer modelos de negócio mais enxutos, de baixo investimento e com possibilidade de operação em home office — uma combinação que atrai quem quer sair do papel ainda nos primeiros meses do novo ano.
Fora das capitais, essa tendência é ainda mais forte. Em cidades pequenas e médias, onde o custo é menor e a concorrência é mais diluída, redes que antes miravam os grandes centros agora veem espaço para crescer.
Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), 48% das franquias do país já operam em municípios com menos de 500 mil habitantes, e o número de unidades no interior cresceu 12% em 2024.
Para quem quer virar a chave em 2026 sem depender de ponto físico, funcionários ou grandes estruturas, as microfranquias se consolidam como porta de entrada para o empreendedorismo. São operações simples, com gestão remota e suporte das franqueadoras, pensadas para quem busca retorno mais rápido e flexibilidade no dia a dia.
Nesta lista, reunimos 28 franquias baratas para trabalhar de casa (e no interior), com investimento inicial a partir de R$ 5.000, para quem quer começar o próximo ano dono do próprio negócio. Confira:
Spaceclass
Ensino de idiomas 100% digital, com foco em conversação ao vivo.
- Investimento inicial: a partir de R$ 9 mil
- Faturamento médio mensal: R$ 8 mil
- Prazo de retorno: 3 a 6 meses
Trust Viagens e Intercâmbios
Consultoria em turismo e programas de intercâmbio.
- Investimento inicial: a partir de R$ 9 mil
- Faturamento médio mensal: a partir de R$ 45 mil
- Prazo de retorno: cerca de 3 meses
365 Fun Fest
Viagens de nicho para o público LGBTQIA+.
- Investimento inicial: R$ 12 mil
- Faturamento médio mensal: R$ 15 mil a R$ 50 mil
- Prazo de retorno: 3 a 6 meses
Legale
Assessoria para vistos e imigração.
- Investimento inicial: R$ 12 mil
- Faturamento médio mensal: R$ 30 mil
- Prazo de retorno: 3 a 6 meses
3, 2, 1 GO!
Consultoria de viagens especializada em Orlando.
- Investimento inicial: R$ 12 mil
- Faturamento médio mensal: R$ 15 mil a R$ 50 mil
- Prazo de retorno: 3 a 6 meses
Mr. Fit
Fast-food saudável para delivery, com gestão em home office.
- Investimento inicial: a partir de R$ 5.999
- Faturamento médio mensal: R$ 4 mil a R$ 30 mil
- Prazo de retorno: 4 a 8 meses
Alfabetizei
Franquia de alfabetização infantil com metodologia própria.
- Investimento inicial: a partir de R$ 5 mil
- Faturamento médio mensal: R$ 11,5 mil
- Prazo de retorno: cerca de 12 meses
CotaFácil
Serviços financeiros e soluções de crédito.
- Investimento inicial: a partir de R$ 8.997
- Faturamento médio mensal: R$ 20 mil a R$ 100 mil
- Prazo de retorno: 12 a 18 meses
SOFTCOM
Softwares de gestão e inteligência artificial para o varejo.
- Investimento inicial: R$ 9.900
- Faturamento médio mensal: cerca de R$ 30 mil
- Prazo de retorno: 12 a 24 meses
Prime2B
Marketing digital para pequenas e médias empresas.
- Investimento inicial: R$ 15 mil
- Faturamento médio mensal: R$ 50 mil
- Prazo de retorno: cerca de 3 meses
BM Vagas
Recrutamento e seleção com apoio de IA.
- Investimento inicial: a partir de R$ 13.970
- Faturamento médio mensal: R$ 30 mil
- Prazo de retorno: a partir de 3 meses
4Charge
Totens de carregamento com mídia publicitária.
- Investimento inicial: R$ 14,9 mil
- Faturamento médio mensal: cerca de R$ 4 mil
- Prazo de retorno: até 6 meses
Freewet
Serviços automotivos sustentáveis em modelo delivery.
- Investimento inicial: a partir de R$ 8.490
- Faturamento médio mensal: cerca de R$ 7 mil
- Prazo de retorno: cerca de 3 meses
Azul Empréstimo
Crédito consignado, pessoal, consórcios e seguros.
- Investimento inicial: a partir de R$ 15.900
- Faturamento médio mensal: R$ 50 mil a R$ 150 mil
- Prazo de retorno: 6 a 12 meses
Seguralta
Franquia de seguros com atuação em home office.
- Investimento inicial: a partir de R$ 45 mil
- Faturamento médio mensal: R$ 15 mil
- Prazo de retorno: 12 a 20 meses
Mary Help
Gestão de diaristas e serviços de limpeza.
- Investimento inicial: R$ 40 mil
- Faturamento médio mensal: R$ 30 mil
- Prazo de retorno: 12 a 14 meses
Acuidar
Assistência domiciliar para idosos, adultos e crianças.
- Investimento inicial: R$ 32,5 mil
- Faturamento médio mensal: R$ 60 mil
- Prazo de retorno: 6 a 15 meses
CleanNew
Higienização de estofados e veículos.
- Investimento inicial: R$ 59,9 mil
- Faturamento médio mensal: R$ 14 mil a R$ 30 mil
- Prazo de retorno: 6 a 12 meses
market4u
Mercados autônomos para condomínios, com gestão remota.
- Investimento inicial: a partir de R$ 80 mil
- Faturamento médio mensal: R$ 10 mil a R$ 15 mil por unidade
- Prazo de retorno: 16 a 24 meses
Minha Quitandinha
Minimercados autônomos com operação 24/7.
- Investimento inicial: a partir de R$ 50 mil
- Faturamento médio mensal: R$ 20 mil
- Prazo de retorno: 10 a 18 meses
aiqfome
Aplicativo de delivery focado em cidades do interior.
- Investimento inicial: a partir de R$ 41 mil
- Faturamento médio mensal: cerca de R$ 60 mil
- Prazo de retorno: em média 18 meses
Santa Carga
Rede de totens de recarga de celulares com wi-fi e mídia publicitária.
- Investimento inicial: R$ 19.900
- Faturamento médio mensal: R$ 8.316 por totem
- Prazo de retorno: a partir de 8 meses
Atto Service
Serviços técnicos de venda, instalação e manutenção de portas automáticas para comércios, indústrias e residências.
- Investimento inicial: a partir de R$ 20 mil
- Faturamento médio mensal: R$ 9 mil
- Prazo de retorno: a partir de 16 meses
Vinho24h
Adegas autônomas para condomínios, que operam 24 horas por dia sem funcionários.
- Investimento inicial: R$ 32.900
- Faturamento médio mensal: R$ 11.482
- Prazo de retorno: até 14 meses
Honest Market Brasil
Minimercados autônomos para condomínios e empresas, com operação 24/7 e sem atendentes.
- Investimento inicial: R$ 50 mil
- Faturamento médio mensal: R$ 25 mil
- Prazo de retorno: cerca de 12 meses
Peggô Market
Rede de mercados autônomos que aposta em baixo investimento e gestão remota.
- Investimento inicial: R$ 55 mil
- Faturamento médio mensal: R$ 25 mil
- Prazo de retorno: 8 a 12 meses
Mikro Market
Minimercados autônomos instalados em condomínios e empresas com operação 100% remota.
- Investimento inicial: a partir de R$ 60 mil
- Faturamento médio mensal: R$ 25 mil
- Prazo de retorno: a partir de 6 meses
Jan-Pro
Franquia de limpeza comercial voltada para empresas, com modelos que permitem operar sem funcionários.
- Investimento inicial: a partir de R$ 20 mil
- Faturamento médio mensal: de R$ 4 mil a R$ 30 mil (depende do modelo)
- Prazo de retorno: 12 a 18 meses