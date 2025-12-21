41 franquias baratas a partir de R$ 5.000 para empreender em 2026

O franchising virou a porta de entrada mais “organizada” para quem quer empreender, especialmente num Brasil em que começar do zero ainda custa caro.

Com modelos cada vez mais enxutos, muitas redes passaram a oferecer operações home office, serviços sob demanda e formatos sem funcionários, reduzindo o investimento inicial e encurtando o caminho até o breakeven.

Os números ajudam a explicar o apetite. Nos últimos 12 meses, o setor de franquias movimentou R$ 287 bilhões, segundo a ABF, e cresceu 14,4% na comparação anual.

Hoje, são 3.272 redes e mais de 200 mil operações espalhadas pelo país, com 1,7 milhão de empregos diretos e cerca de 6 milhões indiretos, ecossistema que segue avançando mesmo em meio a juros altos e consumo mais seletivo.

A seguir, a EXAME reúne uma seleção de franquias para investir em 2026 com modelos de negócio que vão de microfranquias de serviços e tecnologia a operações de alimentação, saúde, educação, limpeza e conveniência.

Spaceclass

Rede de franquias especializada em soluções de ensino de idiomas, a Spaceclass foi criada em 2022 com o objetivo de ressignificar o aprendizado de idiomas no Brasil. A rede conta com metodologia inovadora e focada em conversação. Além disso, possui um algoritmo que une perfis profissionais e áreas de interesse semelhantes em um mesmo treinamento ao vivo, facilitando a interação, o aprendizado e levando os alunos à fluência em até três anos. Com um modelo de negócio 100% digital, a marca virou franquia no final de 2024 e já soma 58 operações.

Investimento inicial: a partir de R$ 9 mil (incluso taxa de franquia, brandbox, notebook e uma segunda tela)

Faturamento médio mensal: média de R$ 8 mil por mês

Prazo de retorno: 3 a 6 meses

Trust Viagens e Intercâmbios

Fundada em 2009 por Mariana Cardoso, a Trust Viagens e Intercâmbios é uma rede de franquias especializada em turismo e programas de intercâmbio. Com investimento inicial acessível, a marca se destaca por oferecer oportunidades de negócio atrativas para empreendedores que desejam atuar em um setor em constante crescimento. Atualmente, a Trust conta com mais de 30 unidades em operação no Brasil e no exterior, proporcionando experiências únicas a clientes que buscam estudar, trabalhar ou viajar pelo mundo.

Investimento inicial: a partir de R$ 9 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$45 mil podendo passar de R$150 mil

Prazo de retorno: 3 meses

365 Fun Fest

Rede de franquias de viagens voltada para o público LGBTQIA+, com o propósito de promover experiências turísticas, com foco em inclusão e respeito em qualquer época do ano. Para quem busca empreender no setor, o turismo de nicho é uma tendência de negócio para 2026.

Investimento Inicial: R$ 12 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil a R$ 50 mil em média

Prazo de retorno: 3 a 6 meses

Legale

A Legale é uma rede de franquias especializada em assessoria para vistos, auxiliando quem deseja estudar, trabalhar, investir, morar ou apenas visitar o exterior. Para quem deseja empreender no segmento, o calendário de eventos esportivos internacionais cria uma expectativa de aumento da demanda para 2026. O modelo de franquia permite atuação B2B e B2C, com foco em captação, consultoria e parcerias com agências de viagem.

Investimento Inicial: R$ 12 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo de retorno: 3 a 6 meses

3, 2, 1 GO!

Rede de franquias especializada em oferecer experiências de viagens completas para os parques de Orlando e outros destinos nacionais e internacionais. Para quem quer empreender em um dos segmentos que mais cresceu no Brasil, essa pode ser uma boa opção de negócio para 2026. A empresa atua como consultora e cuida de todos os detalhes, desde a emissão de visto e seguro viagem, até passagem aérea e hospedagem, tudo pensado de forma exclusiva e personalizada. Conta com o modelo home office e franqueados dentro e fora do país, como Estados Unidos, Europa e Ásia.

Investimento Inicial: R$ 12 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil a R$ 50 mil em média

Prazo de retorno: 3 a 6 meses

Maria Brasileira

Criada em 2012, a maior rede de limpeza residencial e empresarial do país está presente em todos os estados, com mais de 500 unidades. A marca realiza mais de 90 mil atendimentos por mês e se consolida como um bom investimento para 2026, ao operar em um segmento de alta demanda recorrente, com necessidade constante de serviços. Oferece serviços de limpeza residencial, empresarial, pós-obra, passadeira e limpeza especializada de vidros.

Investimento inicial: R$ 49.300 (incluso taxa de franquia, capital de giro, kit de equipamentos para limpeza profissional entre outros)

Faturamento médio mensal: R$ 45 mil

Prazo de retorno: 14 meses

CleanNew

Criada em 2015, é uma das maiores redes de higienização e conservação de estofados do Brasil. Com modelo de atuação home based, o franqueado vai até o cliente equipado com tecnologia de ponta para realizar limpeza, impermeabilização e blindagem de estofados residenciais e automotivos. Para quem quer empreender em 2026, é um negócio com operação enxuta e retorno rápido.

Investimento inicial: R$ 59.900 (incluso equipamentos, estoque, kits e uniforme e taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 14 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Mr. Fit

Rede pioneira no conceito de fast-food saudável no Brasil, com refeições, sanduíches e opções inovadoras como estrogonofe de biomassa de banana-verde e sucos funcionais. Com um cardápio que inclui opções veganas e low carb, a rede atende a um público crescente que busca alimentação prática e saudável. O franqueado atua com um modelo home office, sendo responsável por gerenciar as entregas dos produtos do conforto de casa.

Investimento inicial total: a partir de R$ 5.999 (incluso taxa de franquia e estoque inicial)

Faturamento médio mensal: R$ 4 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: 4 a 8 meses

Le Petit Macarons

Fundada em 2014, em Bento Gonçalves (RS), a Le Petit Macarons é a primeira boutique brasileira especializada no doce francês. No cardápio, são 32 sabores diferentes da iguaria, todos sem glúten, e algumas opções exclusivas sem lactose, além de cafés e chás importados. O modelo home office é o formato mais enxuto oferecido pela rede, que permite ao franqueado receber os produtos e embalagens em casa, e assim realizar distribuir os pedidos por aplicativos de delivery.

Investimento inicial: a partir de R$ 40 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 10 mil

Prazo de retorno: a partir de 12 meses

market4u

A gestão remota têm ganhado espaço entre quem busca empreender com mais flexibilidade e autonomia. Modelos como o do market4u, maior rede de mercados autônomos da América Latina, com mais de 2.300 lojas espalhadas em 170 cidades brasileiras, permitem que o franqueado gerencie o negócio de casa ou de qualquer lugar, utilizando a tecnologia para acompanhar as vendas e o estoque em tempo real, com a necessidade de realizar abastecimento das unidades presencialmente em dias específicos.

Investimento inicial: a partir de R$ 80 mil (incluso estoque inicial, taxa de franquia, equipamentos e câmeras)

Faturamento médio mensal: R$ 10 mil a R$ 15 mil por unidade

Prazo de retorno: 16 a 24 meses

Minha Quitandinha

Que tal começar o ano sendo dono de um mercadinho autônomo em condomínio? Com a Minha Quitandinha, startup de tecnologia em varejo que opera no modelo de franquia de minimercados autônomos. As lojas operam 24 horas por dia, 7 dias por semana e o modelo de negócio é home-based, ou seja, toda gestão é feita remotamente. O franqueado precisa apenas fazer visitas em dias alternados para repor as mercadorias nas gôndolas.

Investimento inicial: a partir de R$ 50 mil (inclui a taxa de franquia + instalação)

Faturamento médio mensal: R$ 20 mil

Prazo de retorno: 10 a 18 meses

Emagrecentro

Referência nas áreas de emagrecimento e estética corporal, é a única franquia de emagrecimento com metodologia aprovada por trabalho científico, e oferece o método patenteado e certificado, desenvolvido pelo Dr. Edson Ramuth, denominado Método 4 fases. O segmento de Saúde, Beleza e Bem-Estar alcançou o segundo lugar em faturamento no 3º trimestre do ano segundo a ABF, superando R$ 18 bilhões, reforçando a solidez e o ritmo de crescimento desse mercado.

Investimento inicial: R$ 134.400 (inclui capital de instalação e taxa da franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 85 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Homenz

Rede de clínicas especializada em saúde e estética masculina, com tratamentos capilares, corporais, faciais e saúde íntima. A marca soma mais de 71 unidades em operação e outras 50 em implantação. O setor de estética masculina vem ganhando força, impulsionado por uma nova mentalidade que conecta autocuidado, bem-estar e performance. Segundo o relatório Men’s Grooming Products Market 2024, da Fortune Business Insights, o mercado movimentou US$ 61,6 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 85,5 bilhões até 2032, com crescimento médio anual de 4,08%, reforçando o potencial do segmento para consumidores e empreendedores.

Investimento Inicial: modelo slim a partir de R$ 239 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Prazo de retorno: 24 meses

Saúde Livre Vacinas

Rede especialista em imunização com clínicas focadas no que há de mais moderno nos cuidados com a prevenção de doenças imunopreveníveis. A Saúde Livre Vacinas tem vacinas para todas as idades e vacina ocupacional. Com mais de 230 unidades entre abertas e em implantação, a marca já realizou a imunização de aproximadamente um milhão de pessoas no Brasil.

Investimento inicial: R$ 213 mil (incluso taxa de franquia, implantação, valor do investimento para montagem clínica entre reforma e equipamentos, insumos e estoque inicial)

Faturamento médio mensal: R$ 90 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

CotaFácil

Idealizada para quem deseja empreender no setor financeiro, a rede oferece um modelo acessível e adaptável a diferentes perfis. Os serviços atendem a demandas recorrentes em diversas regiões. Com investimento competitivo e suporte próximo da franqueadora, a CotaFácil se consolida como um modelo estratégico para quem planeja investir em 2026.

Investimento inicial: a partir de R$ 8.997 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 20 mil a R$ 100 mil (home based)

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Acuidar

Fundada em 2016, a rede oferece serviços de assistência especializada para crianças, adultos e idosos, no domicílio do cliente ou durante acompanhamento hospitalar, com opções de diárias avulsas e planos mensais. A marca entrou no franchising em 2020, contando hoje com mais de 300 unidades e se consolidando como a maior franquia de cuidadores da América Latina

Investimento Inicial: R$ 32,5 mil (incluindo taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

Prazo de retorno: 6 a 15 meses

Unhas Cariocas

Considerada pela ABF (Associação Brasileira de Franchising) como a maior franquia de esmalteria do mundo, a marca preza pela proteção e biossegurança dos clientes, com colaboradoras treinadas para um atendimento padronizado, com rapidez e qualidade. Com técnica exclusiva, as unhas são feitas, em média, em 30 minutos.

Investimento inicial: a partir de R$ 115 mil

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Prazo de retorno: entre 12 a 24 meses

Mary Help

Fundada em 2011, a rede se destaca pelo baixo investimento inicial, a partir de R$40 mil, e pelo alto volume de diárias realizadas, cerca de 700 mil por ano. Com mais de 9 mil diaristas ativas, preparadas para oferecer serviços rápidos, práticos e seguros, a marca acumula quatro chancelas de excelência da ABF, reconhecendo a qualidade de seus serviços. Além disso, oferece um seguro para suas profissionais parceiras, consolidando seu pioneirismo no setor.

Investimento inicial: R$ 40 mil

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo de retorno do investimento: de 12 a 14 meses

SOFTCOM

Fundada em 1999, em João Pessoa (PB), a Softcom é referência nacional em softwares de gestão e inteligência artificial voltados ao varejo. A empresa oferece uma plataforma integrada com módulos financeiro, vendas, estoque e fiscal, além de recursos como emissão de NF-e, integração com apps de delivery (iFood), PIX no PDV, backup em nuvem e a inteligência artificial própria, a DRIKA IA.

Investimento inicial: R$ 9.900

Faturamento médio mensal (estimado): R$ 30 mil

Prazo de retorno do investimento: de 12 a 24 meses

SprintHub

A SprintHub é uma empresa de tecnologia que oferece uma plataforma CRM omnichannel e AI-powered, dedicada a ajudar empresas de todos os portes a automatizar seus processos de vendas e atendimento, otimizar o relacionamento com clientes e impulsionar o crescimento na era digital.

Investimento Inicial: 20 mil

Faturamento médio mensal: 40 mil

Prazo de retorno: 6 meses

Love Gifts

A Love Gifts é uma rede de franquias que transforma o ato de presentear em experiência. Fundada em 2014 por Fábio Farias, a marca combina criatividade, estilo e afeto em presentes, itens de decoração, papelaria e utilidades pensados para criar conexões memoráveis entre quem dá e quem recebe. Com mais de 100 unidades pelo Brasil, se destaca pelo mix exclusivo de produtos e pela atenção às tendências de consumo, conquistando um público fiel e apaixonado. Em 2024, a Love Gifts atingiu faturamento de R$ 25 milhões, consolidando-se como referência em presentes afetivos e criativos.

Investimento inicial: R$ 11.999

Faturamento médio mensal: de R$ 6mil a R$ 8 mil

Prazo de retorno: 8 a 2 meses

Sonhoagro

Especializada soluções financeiras e seguridade com foco em produtores rurais, a rede visa facilitar os processos burocráticos, atuando no gerenciamento das negociações e na execução dos projetos técnicos exigidos pelos bancos. Com mais de 11 anos de história, a rede conta com mais de 90 unidades comercializadas em todo o país.

Investimento inicial a partir de R$35 mil

Faturamento médio mensal: R$17 mil

Prazo de retorno 6 a 12 meses

Azul Empréstimo

Fundada em 2010, a Azul Empréstimo é uma rede de franquias especializada em crédito consignado, pessoal, financiamento, consórcios, seguros e produtos exclusivos como AzulPay e AzulPrev. Com mais de 780 unidades em operação em todo o Brasil, oferece modelos de negócio flexíveis, suporte humanizado e treinamento diferenciado para seus franqueados, atuando com ética, transparência e foco em resultados.

Investimento inicial a partir de R$15.900

Faturamento médio mensal: R$ 50.000 a 150.000

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Seguralta

Com mais de 56 anos no mercado, a Seguralta é a maior rede de franquias de seguros do Brasil, com mais de 2.000 unidades em operação nos modelos home, office, basic e standard. Presente em todo o território nacional, a marca já atendeu mais de 270 mil clientes.

Investimento inicial a partir de R$ 45 mil

Faturamento médio mensal: R$15 mil

Prazo estimado de retorno 12 a 20 meses

4Charge

A 4Charge é uma rede de franquias especializada em totens e carregadores que aliam praticidade e visibilidade para marcas. Fundada em 2019, a empresa já conta com mais de 100 unidades espalhadas pelo país, consolidando-se como uma opção inovadora no segmento de publicidade. Os equipamentos, além de recarregar dispositivos, funcionam como plataformas para exibição de anúncios.

Investimento inicial: R$ 14,9 mil

Faturamento médio mensal: R$ 4 mil (médio)

Prazo de retorno: até 6 meses

Vision AI

A Vision AI é a primeira franquia de assistentes de inteligência artificial do Brasil. Criada por Diego Castro e Douglas Ferro, a empresa une tecnologia de ponta ao modelo de franchising para democratizar o acesso a soluções de IA. O sistema atua 24 horas por dia, automatizando atendimentos, agendamentos, vendas e suporte em canais como WhatsApp, web e CRM. Com operação enxuta, o franqueado foca na prospecção de clientes enquanto a franqueadora cuida da parte técnica.

Investimento inicial: R$50 mil

Faturamento médio mensal: R$70 mil (após 12 meses)

Prazo de retorno: 4 meses

Prime2B

Franquia de marketing digital, a Prime2B atua há mais de uma década apoiando pequenas e médias empresas na digitalização, fortalecimento de marca e geração de vendas. Com modelo de investimento enxuto, a rede reúne dezenas de unidades no Brasil e presença internacional, sempre ancorada em uma estrutura central de especialistas.

Investimento inicial: R$15 mil

Faturamento médio mensal: R$50 mil

Prazo de retorno: 3 meses

Líder Aluguel de Motos

A Líder Aluguel de Motos é uma rede associada à ABF especializada no aluguel de motos para entregadores e empresas de delivery, com atuação focada na economia real das cidades brasileiras. Criada em 2019 e expandindo por franquias desde 2021, opera um modelo incubadora altamente estruturado, em que a franqueadora cuida da operação e oferece suporte completo em contabilidade, marketing, proteção veicular, central de atendimento e estudo de mercado, presente em todo território Brasileiro se consolidou como a maior locadora de motos em número de cidades atendidas.

Investimento inicial: a partir de R$ 91.000

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 6.500

Prazo de retorno: de 16 a 24 meses (varia dependendo da quantidade de motos)

Nina Rosa Esmalteria

A Nina Rosa Esmalteria oferece serviços de manicure, pedicure, cabelo, depilação e outros tratamentos de beleza com um ambiente charmoso e relaxante, a marca se consolidou como um ponto de encontro e autocuidado.

Investimento inicial: a partir de R$80.781,70 (loja de 50m²)

Faturamento médio mensal: R$ 35 mil

Prazo de retorno: 19 meses

BM VAGAS

A BM VAGAS é uma empresa de recrutamento que integra comunicação e marketing para otimizar os processos de RH. Com o uso de tecnologias, inclusive inteligência artificial, ela apoia empresas na busca estratégica por candidatos. Os franqueados, que podem trabalhar em unidades físicas e também home office, são responsáveis por atrair clientes e coordenar os processos seletivos, contando com suporte e treinamento completo da franqueadora, sem necessidade de experiência prévia em recursos humanos.

Investimento inicial: a partir de R$13.970

Faturamento médio mensal: R$30 mil

Prazo de retorno: a partir de 3 meses

Alfabetizei

Criada em 2020, a Alfabetizei é uma rede de franquias de alfabetização. Com uso de cores e metodologia própria, a empresa atua com a alfabetização de crianças com algum tipo de dificuldade, seja pedagógica ou relacionada à saúde. O papel do franqueado é atender, aplicar a metodologia e atuar com a prospecção de novos clientes (caso seja da área de educação ou saúde).

Investimento inicial: a partir de R$ 5 mil

Faturamento médio mensal: R$11,5 mil

Prazo de retorno: 12 meses

Maria Gasolina Express

Rede de franquias de minimercados autônomos gourmet com mais de 100 unidades. Destaca-se pelo mix variado de produtos e pelos espaços das lojas, com layout agradável e área de convivência com internet, micro-ondas e forno elétrico. O franqueado administra o ponto comercial em qualquer horário.

Investimento inicial: a partir de R$ 50 mil

Faturamento médio mensal: R$ 45 mil (em média)

Prazo de retorno: média de 22 meses

Restaura Jeans

A Restaura Jeans é a maior rede de franquias especializada em serviços de restauração, customização e tingimento de roupas do Brasil. Fundada em 1991, a marca nasceu com o propósito de oferecer soluções inteligentes e sustentáveis para o reaproveitamento de peças do vestuário, combinando economia, criatividade e consciência ambiental. Ao longo de mais de três décadas, a Restaura Jeans conquistou a confiança de milhares de clientes, consolidando-se como referência em seu segmento.

Investimento inicial: a partir de R$ 119 mil

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Prazo de retorno: de 18 a 24 meses em média

Freewet

Franquia de serviços automotivos sustentáveis, a Freewet oferece modelos de negócio acessíveis, incluindo operações em delivery e estruturas fixas para quem quer atuar com estética automotiva de forma profissional. Com suporte da franqueadora e foco em expansão nacional, a marca se posiciona como opção para empreendedores que buscam unir rentabilidade, inovação e impacto ambiental positivo no setor automotivo.

Investimento inicial: a partir de R$ 8.490

Faturamento médio mensal: R$7.000,00

Prazo de retorno: 3 meses

AF Seguros

A AF Seguros é uma franquia de seguros ligada ao ecossistema da AF 360, com corretora própria e registro na Susep, focada em proteção ao patrimônio e geração de renda recorrente para franqueados. Com modelo de negócios voltado ao varejo de seguros, a rede oferece portfólio amplo para pessoas físicas e jurídicas, suporte técnico, treinamento contínuo e estrutura centralizada de negociação com seguradoras.

Investimento inicial total: R$14,9 mil

Faturamento médio mensal: R$50 mil a R$100 mil

Prazo de retorno estimado: 12 a 36 meses

AF Crédito

A AF Crédito é uma rede de franquias de serviços financeiros que já conta com mais de 280 unidades em operação pelo Brasil e projeta chegar a 400 franquias até o fim de 2026. A marca atua também com estrutura de promotora de crédito, o que amplia seu poder de negociação com instituições financeiras e permite oferecer comissionamento acima da média para os franqueados.

Investimento inicial total: R$29,9 mil

Faturamento médio mensal: pode chegar a R$600 mil

Prazo de retorno: 12 meses

Acolher e Cuidar

Franquia de assistência domiciliar especializada em Hospital at Home, o Grupo Acolher e Cuidar leva estrutura hospitalar, tecnologia e equipe multidisciplinar diretamente para o lar dos pacientes. Presente em mais de oito estados, reúne unidades que superam R$ 100 mil de faturamento mensal e se posiciona como referência nacional em cuidados domiciliares de alta complexidade.

Investimento inicial: R$ 59 mil

Faturamento médio mensal: cerca de R$90 mil

Prazo de retorno: 12 à 16 meses

Turquesa Beleza e Bem-Estar

Franquia de beleza com modelo em contêiner sustentável, a Turquesa Beleza e Bem-Estar leva serviços de manicure, alongamento e cuidados estéticos para qualquer lugar com agilidade e baixo impacto ambiental.

Investimento inicial: R$80 mil

Faturamento médio mensal: R$50 mil

Prazo de retorno: 20 meses

Momento Bendito

Cafeteria artesanal com cardápio de cafés e doces selecionados. Propõe uma experiência acolhedora e alto potencial de fidelização.

Investimento inicial: R$ 87 mil

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

SuperGeeks

Primeira escola de programação e robótica do Brasil, criada em 2014. O modelo SuperClass permite atuação dentro de escolas e coworkings, com foco em educação tecnológica.

Investimento inicial: R$ 90 mil

Faturamento médio mensal: não informado

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

Itália no Box

Fundada em 2016, Gabriel Alberti inaugurou o primeiro restaurante Itália no Box com um conceito claro: oferecer massas italianas de qualidade, em caixinhas, a preços acessíveis e repletas de afeto. O cardápio conta com mais de 30 opções, incluindo massas clássicas, pratos executivos, saladas e sobremesas, utilizando 40 toneladas de massa por ano. Em expansão pelo Brasil, a marca aposta em operação enxuta, delivery eficiente e na valorização da cultura italiana como seus principais diferenciais competitivos.