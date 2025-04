Empreendedorismo: para ter retorno rápido, vale mais uma franquia ou um negócio próprio?

Por Décio Pecin*

Cada vez mais pessoas sonham em abrir o próprio negócio, e o início do ano é o momento ideal para transformar desejos e metas em ação e realidade, incluindo embarcar no mundo do empreendedorismo. Seja pela busca de independência, realização pessoal e financeira ou insatisfações no mercado de trabalho, empreender pode ser bastante gratificante, porém exige preparo e dedicação.

Por que as franquias são uma alternativa segura?

As franquias têm se destacado como uma alternativa segura para os novos empreendedores. Elas oferecem suporte, conhecimento consolidado e um modelo de negócio testado, o que as torna atrativas para quem deseja minimizar riscos. Dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF) mostram que 61% das redes têm prazo de retorno entre 18 e 36 meses, enquanto 41% das microfranquias conseguem recuperar o investimento em 12 a 18 meses. Além disso, o custo inicial reduzido e a assistência fornecida pela franqueadora permitem que os empreendedores comecem suas operações com mais segurança.

A importância da franqueadora no sucesso do negócio

Ao longo da minha trajetória, tive a oportunidade de ajudar diversas pessoas a iniciarem seus negócios, superarem desafios e alcançarem suas metas. No modelo de franquias, a franqueadora desempenha um papel crucial de orientação e experiência. Um ponto essencial é ser transparente com o franqueado, deixando claro que, embora as franquias apresentem riscos menores, eles ainda existem, mas que podem ser mitigados com um planejamento sólido e o acompanhamento próximo da franqueadora.

Como calcular o retorno de investimento?

Entender a dinâmica de custos e despesas é fundamental para mensurar e conquistar o objetivo de ter o retorno de investimento. Custos estão relacionados à produção do negócio, enquanto despesas envolvem a manutenção da operação. Para calcular o prazo de retorno, basta dividir o capital investido pelo lucro líquido mensal. Por exemplo, se o investimento inicial foi de R$ 150 mil e o lucro líquido mensal é de R$ 10 mil, o retorno estimado será em 15 meses. Esse cálculo permite que o empreendedor tenha uma visão clara sobre a lucratividade esperada e planeje suas finanças de forma mais assertiva.

Dicas para otimizar resultados no modelo de franquias

Além disso, montar um plano de ação é indispensável para otimizar resultados. Nesse momento, algumas dúvidas podem surgir, entre elas: como aumentar a receita sem elevar os custos? Quais práticas podem tornar a gestão mais eficiente e reduzir desperdícios? As respostas para essas perguntas dependem do modelo de franquia escolhido e das particularidades do mercado. Cada negócio é um negócio. Porém, conhecer profundamente as características do negócio e aproveitar todas as oportunidades de crescimento são fatores decisivos para o sucesso.

Conclusão: O sucesso no franchising

Em resumo, franquias são uma alternativa estruturada e segura para quem deseja empreender. No entanto, o sucesso exige disciplina, planejamento e uma gestão eficiente. Com o apoio da franqueadora, foco em estratégias assertivas e dedicação, é possível alcançar o retorno do investimento e construir um negócio sólido e lucrativo.

*Décio Pecin é vice-presidente da ABF e CEO do CNA+, grupo educacional com mais de 900 franquias localizadas no Brasil, composto pelas marcas CNA Idiomas e Ctrl+Play.

