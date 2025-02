Putin garante que ninguém excluiu Ucrânia das negociações de paz

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou nesta quarta-feira, após as conversas entre Estados Unidos e Rússia em Riad, que ninguém excluiu a Ucrânia das negociações de paz.

“Durante a conversa por telefone, (o presidente dos EUA, Donald) Trump me disse que ele pode confirmar, é claro, que os EUA assumem que o processo de negociação ocorrerá com a participação da Rússia e da Ucrânia. Ninguém exclui a Ucrânia desse processo”, disse Putin a repórteres em São Petersburgo, onde está em viagem de trabalho.

Objetivo das conversas EUA-Rússia

Putin enfatizou que a reunião na capital saudita tinha como objetivo aumentar a confiança entre Moscou e Washington e normalizar as relações diplomáticas.

“O mais importante aqui na resolução de todas as questões urgentes é que, sem aumentar a confiança entre a Rússia e os EUA, será impossível resolver, entre outras coisas, a crise ucraniana”, argumentou o presidente russo.

Putin também afirmou que Rússia e EUA não precisam de intermediários em suas relações bilaterais.

“O que você quer, sentar-se à mesa de negociações e ser um intermediário entre Rússia e Estados Unidos? Certamente não, por que a histeria? Não há motivo para histeria”, comentou.

Relação com os europeus

Quanto aos europeus, o governante russo afirmou que “eles próprios são culpados pelo que está acontecendo agora” em suas relações com os EUA.

“De fato, todos os líderes europeus, sem exceção, interferiram diretamente no processo eleitoral dos EUA. Chegaram ao ponto de proferir insultos contra um dos candidatos”, disse ele, referindo-se a Trump.

“Francamente, estou surpreso com a contenção do recém-eleito presidente dos EUA, Trump, em relação a seus aliados, que, francamente, se comportaram de forma rude. Ele se comporta de forma bastante educada com eles”, acrescentou Putin.

Avanços nas negociações de paz

O Kremlin classificou a reunião entre representantes russos e americanos de terça-feira, em Riad, como um "passo importante" em direção a um acordo pacífico na Ucrânia.

“Um passo muito, muito importante foi dado no sentido de criar as condições necessárias para um acordo pacífico”, analisou o porta-voz presidencial Dmitry Peskov à imprensa local.

Peskov enfatizou a "vontade política" demonstrada por ambos os países na capital saudita, onde concordaram em criar equipes de negociação para buscar uma solução pacífica para a guerra, que completará três anos em 24 de fevereiro.

Rússia e Estados Unidos concordaram em respeitar os interesses mútuos e normalizar as relações diplomáticas durante as negociações em Riad, mas ainda não começaram a negociar uma solução para o conflito na Ucrânia.

Essa foi a primeira reunião entre um ministro das Relações Exteriores da Rússia e um secretário de Estado dos EUA desde janeiro de 2022, um mês antes do início da guerra, entre Sergey Lavrov, da Rússia, e seu homólogo Antony Blinken.

A conversa entre Putin e Trump marca um momento crucial nas tentativas de resolução do conflito ucraniano e no fortalecimento das relações entre Rússia e EUA.