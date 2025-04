Venezuela deverá ter maior inflação do mundo em 2025; veja ranking

O Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgou nesta terça-feira, 22, o relatório World Economic Outlook, que traz as previsões da entidade para a economia global. O fundo listou as previsões de inflação para dezenas de países, e a Venezuela tem o percentual mais alto previsto, de 180% ao ano em 2025.

O país da América do Sul é governado por Nicolás Maduro, que conquistou um novo mandato em 2024, em uma eleição marcada por denúncias de fraude e falta de reconhecimento internacional. A Venezuela é alvo de sanções internacionais e perdeu milhões de habitantes nos últimos anos, que fugiram da crise econômica.

O segundo país nessa lista é o Sudão, com inflação estimada em 100%. A nação africana enfrenta uma guerra civil. Em terceiro, veio o Irã, com 43,3% previstos. O país do Oriente Médio é alvo de muitas sanções econômicas, devido a seu programa nuclear.

Em seguida, estão Argentina e Turquia, com 35,9%. O país vizinho ao Brasil tem visto a inflação cair após uma série de medidas duras tomadas pelo presidente Javier Milei. Em 2024, a alta de preços superou 200% ao ano.

Veja abaixo a lista completa.

Os países que terão maior inflação em 2025