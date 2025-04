Índia e Argentina estão entre países que mais deverão crescer em 2025; veja lista

O Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgou nesta terça-feira, 22, o relatório World Economic Outlook, que traz as previsões da entidade para a economia global. O fundo fez previsões de crescimento para a maioria dos países, e apontou que Senegal (8,4%) e Tadjiquistão (6,7%) deverão ter as maiores altas.

A lista de maiores altas traz ainda Etiópia (6,6%), Costa do Marfim (6,3%), Índia (6,2%) e Argentina (5,5%). Veja a lista completa mais abaixo.

O país vizinho ao Brasil tem visto a inflação cair após uma série de medidas duras tomadas pelo presidente Javier Milei. Em 2024, a alta de preços superou 200% ao ano. O país teve retração de 1,7% no ano passado e deverá voltar a crescer neste ano.

Para o FMI, as tarifas de importação impostas pelo presidente Donald Trump levarão a economia global a crescer menos.

O impacto será maior especialmente para os Estados Unidos. A maior economia do mundo teve a previsão de crescimento deste ano rebaixada de 2,7% para 1,8%. A estimativa anterior havia sido divulgada em janeiro, antes do início do governo Trump.

Já a perspectiva para a economia global em 2025 foi reduzida de 3,3% para 2,8%. A da China baixou de 4,6% para 4%.

Para o Brasil, o fundo aponta que o pais crescerá 2%. A última previsão, em janeiro, apontava alta de 2,2%.

Os países que mais deverão crescer em 2025