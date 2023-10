Turismo digital da China traz nova experiência

A tecnologia digital representada por 5G, inteligência artificial e realidade virtual tem tornado o turismo mais conveniente e interessante. “Passear pelo templo de Confúcio e interagir com os discípulos de Confúcio é uma experiência nunca vista e empolgante”, disse um turista que visitava a área cênica do templo de Confúcio de Qufu, na província de Shandong. Ele usava um óculos de realidade mista (MR) para experimentar o projeto de turismo cultural digital “Sabedoria – O Templo de Confúcio”.

Recentemente, a empresa de telecomunicações Shandong Unicom lançou projeto da plataforma de turismo cultural inteligente “Turismo de Nuvem do Qilu Shandong”, Realidade Virtual, Realidade Aumentada, blockchain, metaverso e outras novas tecnologias aplicadas ao “Templo de Confúcio”, para criar um novo cenário de consumo digital cultural, essa experiência imersiva permite que as pessoas, especialmente as crianças, permaneçam no local.

De acordo com estimativas do Ministério da Cultura e Turismo, neste verão, 24 experiências imersivas de turismo de sabedoria nacional, uma nova audiência de comunicação de rede espacial de 340 milhões de pessoas, se tornaram o local favorito dos turistas de verão e um novo ponto de crescimento do mercado de cultura e turismo. Por exemplo, o Planetário de Xangai registrou um aumento anual de 323% no número de visitantes e um aumento de 482% na receita; a “Noite na Yellow Crane Tower” recebeu um total de cerca de 220 mil visitantes, com uma receita de ingressos de cerca de RMB 22 milhões de yuans, um aumento anual de 177% e 244%, respectivamente.

“Os 24 novos espaços de experiência imersiva de turismo de sabedoria nacional por meio da integração orgânica da tecnologia digital e do espaço cultural e turístico, um forte impulso para que os recursos culturais e turísticos densos ‘ganhem vida’, para aprimorar a experiência de viagem dos turistas”, disse Wang Heyun, inspetor de primeira classe do Departamento de Desenvolvimento de Recursos do Ministério da Cultura e Turismo.

O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, juntamente com o Ministério da Cultura e Turismo, emitiu o Comunicado sobre o Fortalecimento do Desenvolvimento Colaborativo e Inovador do Turismo Inteligente 5G+, que propõe que, até 2025, a construção da rede 5G da China em locais de turismo tenha cobertura completa.

O Comunicado também propõe inovar a nova experiência dos serviços de turismo inteligente 5G+. Promover o turismo baseado na tecnologia de nuvem, a transmissão ao vivo na rede nuvem e outros modos de serviço on-line para aprimorar a experiência do visitante e melhorar sua percepção. Orientar o desenvolvimento em escala de cenários de aplicativos, como vídeo de ultra-alta definição 5G+4K/8K, guia inteligente 5G, turismo imersivo 5G+VR/AR, etc., para satisfazer a experiência inteligente dos turistas em todo o processo de turismo.