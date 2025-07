Tsunami atinge os EUA depois de terremoto de magnitude 8,8 na Rússia

Um tsunami gerado por um terremoto de magnitude 8,8 que ocorreu na Rússia está afetando dezenas de milhões de pessoas ao redor do mundo, com ondas de até 5 metros atingindo áreas costeiras ao longo do Pacífico.

O terremoto, cujo epicentro foi na região remota de Kamchatka, no extremo oriente da Rússia, desencadeou ondas de tsunami que causaram danos significativos, principalmente em Severo-Kurilsk, perto do epicentro, onde uma emergência foi declarada. No local, as ondas arrastaram embarcações de seus ancoradouros e carregaram containers de armazenamento, conforme relatado pela mídia estatal TASS e vídeos do local.

No Japão, mais de 1,9 milhão de pessoas foram orientadas a evacuar, especialmente ao longo das costas norte e leste. Imagens compartilhadas pela Reuters e pela Nippon News Network mostraram moradores se abrigando em telhados na ilha de Hokkaido, a mais ao norte do Japão, enquanto as ondas atingiam a região. Felizmente, o Japão até agora evitou grandes danos, mas a situação continua monitorada, especialmente devido ao impacto potencial das ondas em outras partes do país.

A milhares de quilômetros, no Havai, ondas de tsunami de até 1,5 metros já atingiram as ilhas, com abrigos de emergência sendo abertos e os moradores de Honolulu sendo instruídos a buscar alturas devido ao risco iminente de ondas que podem "envolver as ilhas", alertou o governador.

Na California, autoridades estão em alerta, com o xerife de Monterey ordenando a evacuação de pessoas a bordo de embarcações no Moss Landing, um famoso ponto de surfe. Helicópteros estão sobrevoando áreas costeiras de Los Angeles, emitindo sirenes para alertar os banhistas e marinheiros sobre o aviso de tsunami em vigor.

Com a maior população costeira dos Estados Unidos, 27 milhões de pessoas residem em condados próximos ao mar, conforme o Escritório de Gestão Costeira. Além disso, Filipinas, Indonésia, China, Chile, Peru, México, Panamá e Taiwan também emitiram avisos de tsunami, alertas e vigilâncias, preparando suas populações para possíveis impactos adicionais das ondas geradas pelo terremoto.