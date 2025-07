Terremoto de magnitude 8,7 é registrado no litoral Rússia, e alerta de tsunami é emitido no Japão

No dia 20 de julho, um terremoto de magnitude 7,4, seguido de numerosas réplicas, sacudiu a mesma região, sem causar danos significativos, no entanto. A península de Kamchatka é o ponto de encontro das placas tectônicas do Pacífico e da América do Norte, o que torna esta região uma das áreas de maior atividade sísmica do planeta.