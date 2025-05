Trump quer aumento de impostos para milionários que ganham acima de US$ 2,5 milhões

O presidente Donald Trump está pressionando parlamentares a aumentar as alíquotas de impostos para alguns dos americanos mais ricos como forma de compensar outros cortes em seu principal pacote econômico.

A proposta do presidente prevê a criação de uma nova faixa de imposto de 39,6% para indivíduos que ganham pelo menos US$ 2,5 milhões, ou casais com renda de US$ 5 milhões, segundo pessoas familiarizadas com as discussões.

Trump fez o pedido durante uma ligação telefônica na quarta-feira com o presidente da Câmara dos Deputados, Mike Johnson. Ele também reiterou seu desejo de eliminar o benefício fiscal conhecido como "carried interest", parcela dos lucros de um investimento utilizado por gestores de fundos de capital de risco e private equity, segundo uma das fontes.

O deputado Jason Smith, presidente do comitê tributário da Câmara, deve se reunir com Trump na sexta-feira para assegurar ao ex-presidente que o projeto de lei tributária atenderá suas prioridades, informou um assessor do Congresso.

Ainda não está claro se a proposta será acompanhada por uma ampliação da isenção existente para alguns rendimentos de pequenas empresas que são tributados como renda pessoal.

Se o Congresso aprovar o plano de Trump para uma alíquota de 39,6%, isso traria a faixa mais alta de imposto a um nível não visto desde antes da reforma tributária de 2017, promovida pelo próprio Trump. A alíquota atual máxima para pessoas físicas é de 37%.

Trump tem enviado sinais contraditórios sobre aumentar impostos para os mais ricos. Ele já comentou que tal medida poderia levar milionários americanos a se mudarem para outros países e que isso poderia prejudicar os republicanos nas urnas.

Mas a proposta surge no momento em que os legisladores estão lutando para encontrar uma maneira de pagar por um pacote de vários trilhões de dólares que Trump apelidou de “um grande e belo projeto de lei” para estender os cortes de impostos do seu primeiro mandato.

Os republicanos estão sob crescente pressão para limitar o custo total do pacote, já que enfrentam dificuldades para chegar a um consenso sobre cortes em programas assistenciais, como o Medicaid — o plano de saúde para americanos de baixa renda.

Aumentar os impostos sobre os mais ricos daria aos republicanos mais margem de manobra para tornar permanentes os cortes de impostos de 2017 e cumprir algumas promessas de campanha de Trump, como eliminar impostos sobre gorjetas e pagamento de horas extras.

A elevação de impostos vai contra a ortodoxia republicana de longa data. A disposição de Trump em propor um aumento para milionários demonstra o quanto ele remodelou o Partido Republicano à sua própria imagem populista. Altos representantes do partido rejeitaram outras propostas que aumentariam tributos para famílias de alta renda.

O deputado Kevin Hern, republicano de Oklahoma e membro do comitê tributário da Câmara, disse que tanto o aumento da alíquota máxima quanto o fim do "carried interest" estão em discussão, mas ainda não há acordo.

“Sempre que o presidente pede algo, nós consideramos”, disse ele.

O senador Mike Crapo, que lidera o Comitê de Finanças do Senado, disse ao radialista conservador Hugh Hewitt na quinta-feira que ele “não está animado” com a proposta de aumento de impostos, mas que há “várias pessoas tanto na Câmara quanto no Senado que estão”.

“Se o presidente apoiar a proposta, isso será um fator importante que teremos que levar em conta”, disse Crapo.