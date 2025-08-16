Putin pede a Trump anexação de Donetsk e Lugansk para encerrar guerra na Ucrânia, diz agência

A Rússia estaria disposta a encerrar o conflito na Ucrânia em troca da anexação permanente de Donetsk e Lugansk, as duas principais regiões do leste ucraniano que compõem o Donbass. A condição teria sido apresentada pelo presidente russo Vladimir Putin ao líder americano Donald Trump durante reunião bilateral na sexta-feira, 15, conforme revelado pela agência Reuters.

O acordo proposto pelo Kremlin envolveria a retirada das tropas russas da maior parte dos territórios atualmente sob ocupação militar - aproximadamente um quinto do país - mantendo apenas o controle sobre essas duas províncias fronteiriças. O encontro de três horas entre os presidentes russo e americano foi o primeiro contato direto desde o início da invasão em 2022.

Rejeição ucraniana à proposta

Trump teria comunicado os termos russos diretamente ao líder ucraniano Volodymyr Zelensky em conversa posterior, segundo fonte com conhecimento da discussão ouvida pela Reuters. O presidente ucraniano recusou qualquer negociação que envolva cessão territorial, mantendo posição que tem defendido ao longo de todo o conflito.

A proposta russa incluía o congelamento das atuais linhas de combate em troca da entrega total da região de Donetsk às forças de Moscou. A Rússia já controla cerca de três quartos desta província industrial, considerada um dos principais alvos militares russos desde 2014.

O presidente ucraniano tem reafirmado há meses que não abrirá mão de qualquer parte do território ucraniano.

Cobrança americana por flexibilidade

O presidente americano adotou tom de cobrança em relação à postura ucraniana durante entrevista à emissora Fox News. Trump sugeriu que Kiev deveria mostrar mais flexibilidade nas negociações, argumentando sobre o desequilíbrio de poder militar entre os dois países.

A Rússia é uma grande potência e eles não são, afirmou Trump ao ser questionado sobre que orientação daria ao líder ucraniano. Tem que fazer um acordo, acrescentou o presidente americano.

Trump indicou que as discussões com Putin abordaram tanto questões territoriais quanto garantias de segurança para a Ucrânia, temas sobre os quais os dois líderes teriam encontrado pontos de convergência. O presidente americano se mostrou otimista sobre as perspectivas de um acordo, embora tenha reconhecido que a decisão final cabe a Kiev.

Contexto histórico das reivindicações

O Donbass representa uma área de conflito que antecede a guerra atual. Putin formalizou o reconhecimento da independência de Donetsk e Lugansk em fevereiro de 2022, apenas três dias antes de autorizar a invasão em larga escala da Ucrânia.

A Casa Branca confirmou encontro entre Trump e Zelensky para segunda-feira, 18, quando serão definidos os próximos passos da diplomacia americana no conflito. O presidente ucraniano manifestou interesse em formato trilateral de negociações envolvendo Washington, Kiev e Moscou.