Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Trump diz que México e Canadá fazem o que EUA querem em relação a fronteiras

Presidente americano elogiou seu plano para acabar com a criminalidade e criticou seu antecessor, o ex-presidente Joe Biden

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 21h03.

Tudo sobreEstados Unidos (EUA)
Saiba mais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira que México e Canadá fazem o que o governo americano lhes diz para fazer em relação à segurança de fronteiras, um problema que ele disse ter resolvido sozinho.

"O México faz o que nós dizemos que faça, e o Canadá faz o que nós dizemos que faça", declarou Trump a jornalistas no Salão Oval da Casa Branca.

O presidente americano elogiou seu plano para acabar com a criminalidade e criticou seu antecessor, o ex-presidente Joe Biden.

"Lembro que Joe Biden costumava dizer sempre: 'Preciso de legislação'. Eu não tinha legislação, apenas disse: 'Vamos fechar as fronteiras', e todo mundo entendeu, porque agora eles voltam a respeitar seu país", afirmou.

Segundo Trump, quando retornou à Casa Branca, em janeiro, a situação nas fronteiras com Canadá e México "era horrível", mas agora não mais.

"Há pessoas que dizem que é um milagre", ressaltou.

As declarações foram dadas após o México ter enviado aos Estados Unidos 26 líderes do narcotráfico presos em seu território a pedido do Departamento de Justiça americano.

Além disso, nas últimas horas, uma controvérsia surgiu no México devido ao sobrevoo de um drone americano sobre o espaço aéreo mexicano.

A presidente do país, Claudia Sheinbaum, garantiu que o sobrevoo foi solicitado por seu governo, porque o México não dispõe do material específico que era necessário.

"A solicitação é feita dentro dos marcos de colaboração para que haja um voo dos Estados Unidos de equipamentos que não há no México", afirmou a governante, que acrescentou que o drone foi usado para uma investigação especial "relacionada com o crime organizado".

Acompanhe tudo sobre:Estados Unidos (EUA)CanadáMéxicoDonald Trump

Mais de Mundo

Trump diz não estar preocupado com aproximação comercial entre América Latina e China

Ministro israelense anuncia plano para dividir Cisjordânia e ‘enterrar ideia de Estado palestino’

Air Canada cancela voos em resposta à possível greve de comissários de bordo

Morte de Miguel Uribe na Colômbia desorganiza a direita e amplia pressão sobre Petro

Mais na Exame

Brasil

CNH no Brasil: veja ranking dos estados mais caros e baratos para conseguir o documento

Economia

STF valida lei que permitiu devolução de impostos pagos a mais pelos consumidores nas contas de luz

Minhas Finanças

Mega-Sena: resultado do concurso 2.901; prêmio é de R$ 46,2 milhões

Esporte

Brasileirão? Não, La Liga: brasileiros assistem 60 milhões de horas de futebol europeu