Trump diz que México e Canadá fazem o que EUA querem em relação a fronteiras

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira que México e Canadá fazem o que o governo americano lhes diz para fazer em relação à segurança de fronteiras, um problema que ele disse ter resolvido sozinho.

"O México faz o que nós dizemos que faça, e o Canadá faz o que nós dizemos que faça", declarou Trump a jornalistas no Salão Oval da Casa Branca.

O presidente americano elogiou seu plano para acabar com a criminalidade e criticou seu antecessor, o ex-presidente Joe Biden.

"Lembro que Joe Biden costumava dizer sempre: 'Preciso de legislação'. Eu não tinha legislação, apenas disse: 'Vamos fechar as fronteiras', e todo mundo entendeu, porque agora eles voltam a respeitar seu país", afirmou.

Segundo Trump, quando retornou à Casa Branca, em janeiro, a situação nas fronteiras com Canadá e México "era horrível", mas agora não mais.

"Há pessoas que dizem que é um milagre", ressaltou.

As declarações foram dadas após o México ter enviado aos Estados Unidos 26 líderes do narcotráfico presos em seu território a pedido do Departamento de Justiça americano.

Além disso, nas últimas horas, uma controvérsia surgiu no México devido ao sobrevoo de um drone americano sobre o espaço aéreo mexicano.

A presidente do país, Claudia Sheinbaum, garantiu que o sobrevoo foi solicitado por seu governo, porque o México não dispõe do material específico que era necessário.

"A solicitação é feita dentro dos marcos de colaboração para que haja um voo dos Estados Unidos de equipamentos que não há no México", afirmou a governante, que acrescentou que o drone foi usado para uma investigação especial "relacionada com o crime organizado".