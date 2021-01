Trump promete “transição ordenada” após Congresso confirmar vitória de Biden

Donald Trump afirmou nesta quinta-feira, 7, que está disposto a permitir uma “transição ordenada em 20 de janeiro”, logo após o Congresso ratificar a vitória do democrata Joe Biden. O presidente americano voltou a dizer que discorda do resultado das eleições.

“Embora eu discorde totalmente do resultado da eleição, e os fatos me confirmem, haverá uma transição ordeira em 20 de janeiro. Sempre disse que continuaríamos nossa luta para garantir que apenas os votos legais fossem contados. Embora isso represente o fim do maior primeiro mandato da história presidencial, é apenas o começo de nossa luta para tornar a América grande novamente! ”, diz mensagem publicada por um porta-voz da Casa Branca.

…fight to ensure that only legal votes were counted. While this represents the end of the greatest first term in presidential history, it’s only the beginning of our fight to Make America Great Again!”

