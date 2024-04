Tiroteio durante evento do ramadã deixa pelo menos dois feridos nos EUA

Nesta quarta-feira, 10, ao menos duas pessoas foram baleadas em um evento que celebrava o fim do ramadã na Filadélfia, nos Estados Unidos.

Os tiros ocorreram próximo ao Plaza Clara Muhammad, onde havia uma multidão em festa. Após os disparos, a polícia foi chamada para o local.

Duas vítimas foram levadas às pressas pela polícia para o Penn Presbyterian Medical Center com ferimentos de bala. Uma delas é considerada um possível suspeito.

O hospital também informou à polícia que outras três vítimas de tiros foram encaminhadas à emergência.

No entanto, os investigadores descartaram a hipótese de um atentado ou ato terrorista ligado ao evento religioso. Por enquanto, a polícia acredita se trata de uma ocorrência criminosa comum.

De acordo com um oficial, dois grupos de pessoas teriam iniciado o tiroteio, provocando correria entre as pessoas no local. A polícia, por sua vez, já estava no local para garantir a segurança dos milhares de fiéis reunidos.