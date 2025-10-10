Terremoto de magnitude 7,4 atinge Filipinas; ao menos duas pessoas morreram

Redação Exame
Publicado em 10 de outubro de 2025 às 05h57.
Um terremoto de magnitude 7,4 atingiu a ilha de Mindanao, no sul das Filipinas, nesta sexta-feira, 10. O epicentro foi localizado a cerca de 20 quilômetros da cidade de Manay e a 58 quilômetros de profundidade sob o leito marinho, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).
O tremor deixou pelo menos duas pessoas mortas na região de Davao, após a queda de escombros. Autoridades locais relataram ainda danos a prédios, pontes e redes elétricas, além da suspensão de aulas e serviços públicos, exceto emergências.
Após o tremor, foi emitido um alerta de tsunami válido para áreas costeiras num raio de até 300 quilômetros do epicentro. O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico chegou a prever ondas entre 1 e 3 metros de altura, mas horas depois retirou o alerta.
O governo filipino ordenou evacuações imediatas em áreas costeiras das regiões central e sul do país, seguindo recomendação do serviço sismológico nacional. O terremoto ocorre poucos dias após outro abalo de magnitude 6,9 atingir a ilha de Cebu, deixando 74 mortos.
As Filipinas fazem parte do Anel de Fogo do Pacífico, uma zona de intensa atividade sísmica e vulcânica onde ocorrem cerca de sete mil terremotos por ano, a maioria de baixa intensidade.
O sismo desta sexta foi um dos mais fortes registrados no país em 2025.
*Com AFP