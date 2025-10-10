Terremoto de magnitude 7,4 atinge Filipinas; ao menos duas pessoas morreram

Um terremoto de magnitude 7,4 atingiu a ilha de Mindanao, no sul das Filipinas, nesta sexta-feira, 10. O epicentro foi localizado a cerca de 20 quilômetros da cidade de Manay e a 58 quilômetros de profundidade sob o leito marinho, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O tremor deixou pelo menos duas pessoas mortas na região de Davao, após a queda de escombros. Autoridades locais relataram ainda danos a prédios, pontes e redes elétricas, além da suspensão de aulas e serviços públicos, exceto emergências.

Após o tremor, foi emitido um alerta de tsunami válido para áreas costeiras num raio de até 300 quilômetros do epicentro. O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico chegou a prever ondas entre 1 e 3 metros de altura, mas horas depois retirou o alerta.

O governo filipino ordenou evacuações imediatas em áreas costeiras das regiões central e sul do país, seguindo recomendação do serviço sismológico nacional. O terremoto ocorre poucos dias após outro abalo de magnitude 6,9 atingir a ilha de Cebu, deixando 74 mortos.

País está localizado no anel de fogo do pacífico

As Filipinas fazem parte do Anel de Fogo do Pacífico, uma zona de intensa atividade sísmica e vulcânica onde ocorrem cerca de sete mil terremotos por ano, a maioria de baixa intensidade.

O sismo desta sexta foi um dos mais fortes registrados no país em 2025.

*Com AFP