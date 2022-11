Tempestade Nicole tem potencial para se transformar em furacão e atingir Flórida

A tempestade tropical Nicole se fortaleceu na terça-feira, 8, sobre o Oceano Atlântico e deve se tornar um furacão ao se aproximar das Bahamas nesta quarta-feira, 9, chegando na costa leste da Flórida entre fim da noite de desta quarta e a manhã da quinta-feira, 10, estimou o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês). Segundo os meteorologistas, podem ocorrer tempestades fortes e inundações.

Um alerta de furacão - o que significa que tais condições são esperadas dentro de cerca de 36 horas - estava em vigor em um trecho de cerca de 225 milhas da costa da Flórida, de Boca Raton no sudeste, até a fronteira dos condados de Volusia e Flagler, no nordeste.

O aviso também estava em vigor no noroeste das Bahamas, incluindo Abacos, Bimini e Grand Bahama Island. Há alerta de tempestade ainda no North Palm Beach, Flórida, até Altamaha Sound, na Geórgia, e da foz do rio St. Johns, na área de Jacksonville, até o interior de Georgetown.

O quão grande é a tempestade tropical Nicole?



A Nicole, que anteriormente era considerada uma tempestade tropical mais fraca, ganhou força na terça-feira.

A previsão dos meteorologistas é de que seja tão grande quanto o furacão Ian, que chegou à categoria 4 matou no mínimo 130 pessoas.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, declarou na segunda-feira estado de emergência para 34 condados no caminho potencial de Nicole e pediu aos moradores que estejam preparados.

Depois de atingir a Flórida, a previsão é que Nicole volte para o nordeste e cause chuvas fortes na Geórgia, nas Carolinas do Norte e do Sul e em pontos mais distantes da costa leste na quinta e sexta-feira.

