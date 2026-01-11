‘Soa bem para mim!’, diz Trump sobre a ideia de Marco Rubio ser o próximo presidente de Cuba

Filho de imigrantes cubanos, Rubio é um dos principais defensores, dentro do governo Trump, de uma linha dura contra Cuba e Venezuela (ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP)
Redação Exame
Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 15h40.
“Soa bem para mim!”, escreveu presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em sua rede social Truth Social ao compartilhar uma publicação no X que prevê que “Marco Rubio será presidente de Cuba”.
A declaração foi feita neste domingo, 11, e veio acompanhada de um aviso direto ao governo cubano para que faça “um acordo, antes que seja tarde demais”, segundo informou a agência espanhola EFE.
Na sequência, o presidente americano elevou o tom contra Havana e afirmou que o país deixará de receber recursos financeiros e petróleo da Venezuela. Segundo Trump, a ilha teria “vivido durante anos” graças ao dinheiro e ao petróleo venezuelanos, em troca de “serviços de segurança” prestados aos “dois últimos ditadores”, em referência a Hugo Chávez e Nicolás Maduro.
“NÃO HAVERÁ MAIS PETRÓLEO OU DINHEIRO INDO PARA CUBA - ZERO! Sugiro fortemente que façam um acordo, ANTES QUE SEJA TARDE DEMAIS”, escreveu o republicano, sem detalhar a que tipo de acordo se referia.
Trump também sugeriu que pode voltar sua atenção a Cuba após a recente intervenção militar dos Estados Unidos, em 3 de janeiro, na Venezuela. Segundo ele, a operação resultou na captura de Maduro e de sua esposa, Cilia Flores, que teriam sido levados a Nova York para responder às acusações relacionadas a narcotráfico e terrorismo.
De acordo com o presidente americano, entre as pessoas que agora estariam “no comando” da Venezuela está Marco Rubio, descrito por parte da imprensa como o “vice-rei da Venezuela”. A alcunha se soma às funções acumuladas pelo político, que além de secretário de Estado atua como conselheiro de Segurança Nacional e ex-chefe da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID).
Filho de imigrantes cubanos, Rubio é um dos principais defensores, dentro do governo Trump, de uma linha dura contra Cuba e Venezuela. Segundo o governo de Havana, a operação americana batizada de “Resolução Absoluta”, que levou à deposição de Maduro, provocou a morte de ao menos 56 militares, sendo 32 deles cubanos.