‘Soa bem para mim!’, diz Trump sobre a ideia de Marco Rubio ser o próximo presidente de Cuba

“Soa bem para mim!”, escreveu presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em sua rede social Truth Social ao compartilhar uma publicação no X que prevê que “Marco Rubio será presidente de Cuba”.

A declaração foi feita neste domingo, 11, e veio acompanhada de um aviso direto ao governo cubano para que faça “um acordo, antes que seja tarde demais”, segundo informou a agência espanhola EFE.

Na sequência, o presidente americano elevou o tom contra Havana e afirmou que o país deixará de receber recursos financeiros e petróleo da Venezuela. Segundo Trump, a ilha teria “vivido durante anos” graças ao dinheiro e ao petróleo venezuelanos, em troca de “serviços de segurança” prestados aos “dois últimos ditadores”, em referência a Hugo Chávez e Nicolás Maduro.

“NÃO HAVERÁ MAIS PETRÓLEO OU DINHEIRO INDO PARA CUBA - ZERO! Sugiro fortemente que façam um acordo, ANTES QUE SEJA TARDE DEMAIS”, escreveu o republicano, sem detalhar a que tipo de acordo se referia.

Um olho em Cuba, outro na Venezuela

Trump também sugeriu que pode voltar sua atenção a Cuba após a recente intervenção militar dos Estados Unidos, em 3 de janeiro, na Venezuela. Segundo ele, a operação resultou na captura de Maduro e de sua esposa, Cilia Flores, que teriam sido levados a Nova York para responder às acusações relacionadas a narcotráfico e terrorismo.

De acordo com o presidente americano, entre as pessoas que agora estariam “no comando” da Venezuela está Marco Rubio, descrito por parte da imprensa como o “vice-rei da Venezuela”. A alcunha se soma às funções acumuladas pelo político, que além de secretário de Estado atua como conselheiro de Segurança Nacional e ex-chefe da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID).

Filho de imigrantes cubanos, Rubio é um dos principais defensores, dentro do governo Trump, de uma linha dura contra Cuba e Venezuela. Segundo o governo de Havana, a operação americana batizada de “Resolução Absoluta”, que levou à deposição de Maduro, provocou a morte de ao menos 56 militares, sendo 32 deles cubanos.