Senadores dos EUA planejam votação para impedir ataques de Trump à Groenlândia

Senadores democratas, com a adesão de alguns republicanos, vão pressionar para que o Senado vote uma medida para evitar que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lance ataques militares à Groenlândia após sua intervenção na Venezuela, anunciou neste domingo o senador Tim Kaine, democrata da Virgínia.

"Forçaremos uma votação no Senado para que não haja ação militar dos EUA na Groenlândia ou na Dinamarca se precisarmos fazê-lo. Vamos obter um apoio bipartidário esmagador de que este presidente fez papel de ridículo pelo simples fato de sugerir isso", declarou Kaine no programa 'Face The Nation', da emissora “CBS”.

O senador, que integra os comitês de Relações Exteriores e de Forças Armadas, afirmou que é preciso levar a sério e “literalmente” as declarações de Trump, que na sexta-feira disse ter decidido “fazer algo” com o território autônomo dinamarquês “seja por bem ou por mal”.

“Não vamos fazer da maneira difícil, e também não vamos fazer da maneira fácil. Vamos continuar trabalhando com a Dinamarca como uma nação soberana, com a qual somos aliados, e não vamos tratá-los como um adversário ou um inimigo”, acrescentou o senador.

Kaine foi um dos principais apoiadores, junto com o republicano Rand Paul, da iniciativa que o Senado aprovou na quinta-feira para bloquear novas hipóteses de incursões militares do governo Trump na Venezuela, medida que contou com o apoio de cinco republicanos.

O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul, deve se reunir nesta segunda-feira com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, em Washington, para tratar de uma estratégia de segurança comum da Otan no Ártico diante das pretensões de Trump de assumir o controle da Groenlândia.

O presidente americano sugeriu que, depois da operação militar na Venezuela que resultou na captura do presidente Nicolás Maduro em 3 de janeiro, poderia agora intervir no território dinamarquês para impedir “que a Rússia ou a China ocupem a Groenlândia”.