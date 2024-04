Secretário-geral da ONU diz estar 'alarmado' com ataque à embaixada mexicana no Equador

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres está “alarmado” com o ataque das forças de segurança equatorianas à embaixada mexicana em Quito para prender o ex-vice-presidente equatoriano, Jorge Glas, disse seu porta-voz no sábado.

Guterres enfatizou a importância de manter a inviolabilidade dos complexos diplomáticos, dizendo que deve ser respeitada "em todos os casos, de acordo com o direito internacional", disse o porta-voz, Stéphane Dujarric, em comunicado.

"O Secretário-Geral sublinha que as violações deste princípio põem em perigo a continuação das relações internacionais normais, que são fundamentais para o avanço da cooperação entre os Estados", acrescentou Dujarric.

O chefe das Nações Unidas diz ser urgente, tanto o Equador como o México, a mostrarem "moderação" e a "resolverem as suas diferenças por meios pacíficos", acrescentou o porta-voz.

Mais de uma dezena de governos latino-americanos denunciaram o ataque à embaixada mexicana em Quito pela polícia, descrito como “inadequado” pela OEA.

A operação, sem precedentes imediatos no mundo, levou o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a romper imediatamente as relações diplomáticas com o Equador. A Nicarágua imitou o ato neste sábado.

A operação culminou na detenção de Glas, procurado pela Justiça do seu país sob acusação de corrupção. Ele se refugiava naquela sede diplomática desde dezembro.