Rússia lança 45 drones em massa em nove regiões da Ucrânia, incluindo Kiev

As forças militares russas lançaram 45 drones em massa sobre a Ucrânia neste domingo, em uma operação de cinco horas e meia, segundo autoridades ucranianas. Em comunicado, a Força Aérea Ucraniana disse ter abatido 40 drones Shahed de fabricação iraniana em nove regiões diferentes pelo sistema antiaéreo, incluindo os arredores da capital do país, Kiev.

O ataque aéreo de cinco horas e meia teve como alvo instalações agrícolas e infraestruturas costeiras, relataram funcionários das forças de defesa do sul da Ucrânia no Telegram. Segundo os militares, um ataque na região de Mykolaiv feriu uma pessoa, provocando um incêndio e danificando edifícios residenciais próximos. Outra pessoa ficou ferida na região de Dnipropetrovsk, na Ucrânia, quando eclodiu um incêndio devido à queda de destroços de um drone destruído, disse o chefe da administração militar da região, Serhiy Lysak. Ataques foram registrados também no sul do país, na fronteira com a Moldávia.

A presidente da Moldávia, Maia Sandu, respondeu ao incidente dizendo na rede social X (antigo Twitter) que "a guerra da Rússia contra a Ucrânia atingiu novamente as proximidades do país". "A descoberta de destroços de drones Shahed no sul da Moldávia hoje serve como outro lembrete da dura realidade que enfrentamos. A agressão da Rússia põe em perigo todo o continente. O apoio à Ucrânia deve continuar", disse ela.

A ofensiva russa ocorre em meio à reestruturação do gabinete de guerra pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. O governo ucraniano anunciou neste domingo que o ex-vice-ministro da Defesa, tenente-general Alexander Pavlyuk, será o novo comandante das forças terrestres da Ucrânia. Novos decretos presidenciais também nomearam Yurii Sodol, antigo chefe do corpo de fuzileiros navais da Ucrânia, como o novo comandante das forças combinadas da Ucrânia, o general Ihor Skibiuk foi nomeado comandante das forças aéreas da Ucrânia e o major-general Ihor Plahuta assumiu o comando das forças de defesa territorial da Ucrânia.

O serviço de inteligência militar da Ucrânia disse, com base em gravação interceptada entre soldados russos, que as forças russas usaram terminais Starlink para ajudar no ataque.