FMI e Banco Mundial dizem que conflito em Gaza e ataques no Mar Vermelho ameaçam economia global

A guerra entre Israel e o Hamas, que dura desde outubro, já atingiu a economia regional no Médio Oriente e no Norte de África e pode ameaçar a segurança financeira global, alertaram o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial. A afirmação aconteceu durante Cúpula Mundial de Governos em Dubai, nesta segunda-feira, 12.

De acordo com a agêcnia de notícias France Press, a diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, disse na que a guerra em Gaza entre Israel e o Hamas, que eclodiu em outubro, já prejudicou as economias do Oriente Médio e do Norte da África.

"O que mais temo é um prolongamento do conflito porque (...) o risco de ele se espalhar aumenta (...). Neste momento vemos um risco de propagação no Canal de Suez", afirmou Georgieva, segundo a AFP. Ela se referiu à passagem que liga o Mediterrâneo ao Mar Vermelho, onde os huthis do Iêmen lançaram uma série de ataques contra navios que consideram vinculados a Israel.

A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento alertou no final de janeiro que o volume de tráfego de comércializaões que passa pelo Canal de Suez caiu mais de 40% entre novembro e dezembro de 2023.

Georgieva disse que se houver outras “consequências em termos do rumo dos combates, poderá ser mais problemático para o mundo como um todo”.

O presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, afirmou no mesmo evento que "o que está acontecendo em Gaza, mas também os desafios da Ucrânia (...) e do Mar Vermelho", são os principais desafios para as perspectivas da economia mundial.