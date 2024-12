Rússia e Irã expressam apoio "incondicional" à Síria diante de ofensiva rebelde O contingente russo na Síria admitiu no domingo ter bombardeado posições rebeldes nas províncias de Idlib, Hama e Aleppo em coordenação com o Exército sírio

O presidente da Síria, Bashar al-Assad, é apoiado pela Rússia e pelo Irã, ambos os quais confirmaram que ajudarão seu exército a lutar depois que Aleppo, a segunda cidade do país, saiu do controle do governo (ATTA KENARE/AFP)