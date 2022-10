Rishi Sunak é o novo primeiro-ministro do Reino Unido

Terceiro premiê britânico em menos de dois meses, Rishi Sunak, ex-ministro das Finanças, foi escolhido o novo primeiro-ministro do Reino Unido nesta segunda, dia 24. Após a desistência do ex-primeiro ministro Boris Johnson, Sunak foi o único candidato do Partido Conservador a conseguir maioria das deliberações internas de sua legenda. Sua antecessora no posto mais alto do governo britânico, Liz Truss, renunciou na última quinta, dia 20.

Sunak assume o cargo de primeiro-ministro em meio a desafios como a inflação, que chegou a mais de 10% em setembro, aumentos nos custos da energia e discussões sobre corte de gastos. "O Reino Unido é um grande país, mas enfrentamos uma profunda crise econômica", afirmou Sunak em um comunicado ao anunciar sua candidatura neste domingo, dia 23.

A piora do défict orçamentário em meio a uma alta da taxa de juros representa outro desafio. Aumentos de impostos continuam no radar, assim como reduções de gastos. O novo governo deverá apresentar um plano fiscal no próximo dia 31.

Ministro das Finanças durante a pandemia, Sunak se tornou conhecido pela criação de pacotes de socorro à economia. O político de 42 anos tem origem indiana e é formado em economia, filosofia e política pela Universidade de Oxford.

Veja também: