Revista Time escolhe Biden e Kamala como “Personalidade do Ano”

O presidente eleito dos de Estados Unidos, Joe Biden, e sua vice-presidente Kamala Harris foram designados “Personalidades do Ano” pela revista Time.

O democrata de 78 anos, que tomará posse como 46º presidente dos Estados Unidos em 20 de janeiro, e Harris, de 56 anos e primeira mulher eleita como vice-presidente, foram selecionados entre outros três finalistas: o presidente Donald Trump, o movimento contra as desigualdades raciais detonado pela morte do afro-americano George Floyd em maio, além do doutor Anthony Fauci e os profissionais da saúde mais expostos a covid-19.

Joe Biden and Kamala Harris are TIME's 2020 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/o97QNlSBrl pic.twitter.com/KuoBoebBN4 — TIME (@TIME) December 11, 2020

Na capa da revista, Biden e Harris aparecem com a manchete: “Mudando a história dos Estados Unidos”.

“Juntos, eles ofereceram restauração e renovação em uma única chapa. E os Estados Unidos compraram o que estavam vendendo”, afirma a publicação.

Biden venceu Trump nas eleições de 3 de novembro, mas o presidente republicano se nega a reconhecer a derrota e denuncia uma fraude da qual não há evidência.

O prêmio da revista Time, concedido anualmente desde 1927, homenageia a pessoa que mais impactou as notícias, para o bem ou para o mal, durante o ano.

Algumas horas antes, a revista anunciou o jogador de basquete LeBron James como “Atleta do Ano” por suas conquistas dentro e fora das quadras.

O grupo sensação do K-Pop BTS foi considerado “Artista do Ano”.